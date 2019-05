NRK erfarer: Millionlønn venter Barcelona-klare Graham Hansen

Mandag ble Graham Hansens overgang til den katalanske giganten bekreftet.

Med sine 3 millioner kroner per år i grunnlønn, havner Graham Hansen på nivå med Ada Hegerberg, som har en årslønn på 3,9 millioner kroner, ifølge France Football.

Graham Hansen vil etter det NRK kjenner til bli Barcelonas best betalte spiller.

– Når det gjelder lønnsbetingelser, er det den største overgangen jeg har vært med på, sier agent Jens Oestreich til NRK.

Fotballkvinnene som tjener mest Ekspandér faktaboks Ada Hegerberg (Lyon) 3,9 mill. kr.

Wendie Renard (Lyon) 3,35 mill.

Carli Lloyd (Lyon) 3,35 mill.

Marta (Orlando Pride) 3,26 mill. Til sammenligning tjener Cristiano Ronaldo 1,12 milliarder og Neymar 885 milk. kr. Kilde: NTB/France Football

For Graham Hansen kommer sponsoravtaler med Nike og Bama i tillegg til årslønnen på 3 millioner.

Og flere toppspillere er ventet til klubben som tapte 1-4 for Ada Hegerbergs Lyon i mesterligafinalen.

– Jeg er sikker på at de har ressursene. Jeg vet de har det. Og de har spillerne. Det kommer flere enn bare meg denne sommeren her, sa Graham Hansen til NRK i Barcelona mandag.

Hun blir også et ansikt i FIFAs nye reklamekampanje for VISA til VM.

Satser stort

Graham Hansen har fått seg leilighet nær treningsanlegget til Barca, der de til høsten også åpner en ny stadion med plass til 6000 tilskuere.

NRK møtte Graham Hansen i den spanske storbyen etter at hun hadde signert papirene som gjør henne til Barcelona-spiller de neste to årene. Hun legger ikke skjul på at hennes største drøm nå er å vinne mesterligaen med klubben.

I tillegg til Hansen skal vingen Amel Majri (Lyon) og storscoreren Jennifer Hermoso (Atlético Madrid) være på vei til klubben.

– De har muligheten, ressursene og navnet til å tukte Lyon. Fotballen er rund, den skal spilles, så blir det spennende å se, sier Graham Hansen, en sentral og viktig brikke i det norske laget som skal spilles VM i Frankrike i juni.

TRENING: Caroline Graham Hansen på landslagstrening tirsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ingen forventet

Lyon har vunnet mesterligaen de siste fire årene. Prestasjonen mot Barcelona sist helg var imponerende. Finalen var i realiteten avgjort til pause.

Graham Hansen påpeker at det var Barcelonas første mesterligafinale og kaller det «en ung klubb i damefotballsammenheng».

– Det at de skulle gå rett inn og vinne finalen mot et så sterkt lag som Lyon, det tror jeg ingen forventet. Men det ga en god pekepinn og er god læring.

NORSKE STJERNER: Caroline Graham Hansen (t.v.) og Ada Hegerberg. Foto: NRK/NTB Scanpix

Vært i Tyskland siden 2014

Hun ankom storbyen søndag kveld. Mandag bar det rett til Mini Estadi, banen like ved mektige Camp Nou, for signering av avtalen og litt triksing med ball ute på gressmatten.

Graham Hansen forlater nå den tyske storklubben Wolfsburg. Der har hun vært siden 2014. Nå venter altså et nytt eventyr. 24-åringen kaller det for stor stas og hun er svært stolt. «Å bli Barcelona-spiller er ikke noe man kan si at man blir hver dag», påpeker hun, og smiler.

Graham Hansen, her i godt driv for Wolfsburg mot Lyon i mesterligaen i år. Det ble til slutt tap over to kamper mot det som senere skulle bli Europa-mestere. Foto: FABIAN BIMMER / Reuters

– Liker å underholde

– Hva kommer du til Barcelona for?

– Det er for deres visjon, å spille «Barcelona-fotball». Å vinne Champions League og hevde seg i Europa. Og den reisen, å være en del av en så stor klubb som satser på damene og setter damefotball på kartet på den måten de gjør.

– Jeg var komfortabel i Wolfsburg, men jeg hadde lyst på et eventyr og trengte nye utfordringer. Å komme hit er en stor utfordring som jeg har lyst til å være med på, sier Graham Hansen.

– Hvordan passer du inn i Barcelona?

– Jeg håper jeg passer bra inn. Jeg er en kreativ spiller som liker å spille fotball. Jeg er en kombinasjonsspiller som liker å underholde og håper jeg kan passe inn her.