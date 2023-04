I NFFs arkiver fant de den aller første Haaland-vurderingen: – Historisk

– Jeg tror jeg skrev at han var smart i bevegelsene, men jeg husker ikke, sier en undrende Magnus Johansson til NRK.

I 2015, da Manchester Citys superspiss Erling Braut Haaland var 15 år, var Johansson en av trenerne på Haalands aller første regionale talentsamling i regi av NFF.

«Makan til god»

NRK har fått tilgang til den aller første vurderingen NFF-systemet har registrert på Norges superspiss, og 07. oktober 2015 skrev Johansson følgende om den lyshårede spissen fra Bryne:

«Lur spiller. Bra fart. Meget gode avslutningsferdigheter. God i kombinasjonsspill. Har slitt litt med vokseproblematikk.»

Få ord, men stor historisk verdi.

To måneder senere, på neste talentsamling, fant Johansson frem vurderingspennen igjen:

«Denne samlingen – makan til god. Lure løp, jobber hardt, setter opp seg selv i gode posisjoner. Setter opp de rundt seg. Kan spille både bakrom og møtende. Livsfarlig rundt boksen.»

Disse linjene er historiske. Her ser dere de aller første vurderingene av Erling Braut Haaaland som ble gjort av NFF. Foto: Skjermdump NFF (med tillatelse)

– Det er jo akkurat sånn han er i dag. Det var godt å lese, humrer Johansson når han får opplest det han skrev den gangen.

Vel vitende om at den analysen har tålt tidens tann.

– Hva er ditt første Haaland-minne?

– Jeg går lenger tilbake, for jeg trente Bryne i 2006 og 2007, da var Erling i Jærhallen omtrent hele døgnet og spilte fotball, uansett alder på de andre som var der. Han har bodd inni den hallen. At han skulle bli god, det var det ingen tvil om, sier Johansson.

Best karakter

På begge samlingene han vurderte Haaland i 2015, fikk spissen karakteren 1 av NFFs trenerteam den gangen.

Håkon Grøttland, leder for trener- og spillerutvikling i NFF, opplyser at landslagstrenerne opererer med karakterskalaen 1-5, der 1 er best.

De spillerne som får vurderingen 1, vurderes som så gode og talentfulle at de hadde fått en plass i førsteelleveren på det gjeldende u-landslaget om det skulle tas ut et lag der og da.

Her er Erling Braut Haalands profil i NFFs spillerkartotek for landslagsskolen. Foto: Skjermdump NFF (med tillatelse)

– Ingen tenkte han skulle bli verdensstjerne

Grøttland var selv med på talentleiren der Haaland viste seg frem på nasjonalt nivå for første gang.

– Det var ingen som gikk rundt på den samlingen og tenkte at «han der blir verdensstjerne». Men vi syntes han var god, veldig god, og særlig på de tingene han i dag kanskje er verdens beste på. Det å finne rom, posisjonere seg riktig og være klinisk i avslutningene. Men det var ikke opplagt at han skulle bli såpass god, sier Grøttland til NRK.

– Når vi leser de vurderingene som ble gjort av Haaland den gangen. Dere traff ganske bra?

– Det er hyggelig å lese disse linjene nå. Det er jo også historisk i den forstand at det er den første NFF-vurderingen. Og det blir veldig tydelig for meg inn mot spillerutvikling: Punkt 1, det var ikke opplagt at han skulle bli en stjerne, og det er en grei påminnelse når vi nå jobber med nye 14- og 15-åringer. Og punkt 2, han var veldig god på noe allerede da, og det har gitt ham en internasjonal karriere. Vi kan ikke forutsi hvem som blir best, men de som blir best er gode tidlig, og de utmerker seg med et eller annet tidlig. Og dette må man passe på å utvikle videre, mener Grøttland.

Erling Braut Haaland var med på det aller første uttaket til nasjonalt tiltak for 2000-kullet. På listen finner man flere navn som i dag har fått en fin karriere innen fotballen. Foto: Skjermdump NFF (med tillatelse)

Det samme minner Johansson om.

– Få andre i verden

Den svenske treneren, som for øvrig vant UEFA-cupen i 1987 med IFK Göteborg, forteller at det var en annen spiss som stjal mesteparten av oppmerksomheten på den tiden.

– Da Erling kom inn på NFFs talentleir, var han i manges øyne nummer to bak Erik Botheim. Men vi trenerne var ganske enige om at det lå en «smartness» der. For han var så liten på den tiden og ble helt nødt til å bevege seg smart for å få tak i ballen. Det har han med seg fortsatt, han beveger seg så utrolig smart. Nå har han også tilegnet seg noen andre og unike egenskaper, og den miksen han har er det vel få andre i verden som har, sier Johansson.

Magnus Johansson skrev den aller første Haaland-vurderingen. Og traff blink. Foto: NRK

– Du sier du skjønte at Erling ville bli god, men trodde du noensinne at han skulle bli såpass god?

– Ingen hadde trodd det. Den det ble snakket mest om på den tiden, var Martin (Ødegaard) fra 98-kullet. I tillegg hadde vi Kristoffer Ajer, Sander Berge og Emil Hansson som var veldig frempå på den tiden. Men ingen trodde skikkelig på Erling på den tiden da han var 15-16 år, for han var så liten, og det var så vidt han ble tatt ut på landslaget. Men vi var klokkeklare på at det bodde noe i ham, for han var så smart i spillet at det ville vært feil å holde ham ute av et landslag, sier han.

Spøkte med Haaland

Johansson var Bryne-trener da Alfie Haaland var sportssjef i klubben og kjenner derfor Haaland-familien godt.

Han humrer da han kommer på en historie fra da han besøkte Alfie i familiehuset i Bryne for noen år tilbake.

– Da ba han meg gå ned og overraske Erling som på den tiden var på G15-landslaget. Da jeg gikk inn døra hans, satt han der med cola og chips, som han prøvde å gjemme unna da han så meg. Da sa jeg bare tørt «du tenker på kosthold, ja?». Jeg spøkte videre med at (daværende landslagstrener) Erland Johnsen hadde sendt meg for å sjekke opp hvordan spillerne hadde det før kommende landskamp. Han ble altså så stresset, minnes Johansson og ler høyt.

– Det har vært fantastisk å følge karrieren hans de siste årene. Erling har alltid vært en veldig fin gutt som bryr seg om de menneskene han har rundt seg, legger han til.

Håkon Grøttland mener det er mye å lære av Erling Braut Haaland-historien. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Få i Norge vier mer av tiden sin til talentarbeid enn Håkon Grøttland.

Han følger naturligvis Haalands utvikling med glede, og ser frem til å følge storkampen mellom Arsenal og City på onsdag, der to nordmenn trolig får en hovedrolle på hvert sitt lag.

– Det betyr enormt mye

Grøttland mener det betyr mer enn man skulle tro for norsk talentutvikling at vi har fått opp to så gode spillere.

Erling Braut Haaland som 13-åring. Foto: HANDOUT / AFP

– Det betyr enormt mye, men det betyr enda mer når de gutta får til noe med flagget på brystet og får Norge til mesterskap. Vi ønsker at flest mulig skal bli glade i fotball, og da er det viktig at de har det gøy i klubben sin, men det er også viktig å ha helter som baner vei. Det er klart det betyr noe. Ingenting gir så mange så stolte øyeblikk samtidig som når norske fotballspillere gjør det bra i utlandet eller landslaget vinner. Det betyr mye, sier Grøttland.

Selv om han håper på suksess for alle norske spillere, har han en liten knapp på Haaland akkurat i det kommende storoppgjøret.

– Jeg er Tottenham-fan, så da heier jeg på City, sier han med et glimt i øyet.

Storkampen mellom City og Arsenal har avspark onsdag kveld klokken 21.00 på Etihad. Oppgjøret sendes på Viaplay eller kan følges på NRK Sport på radio.