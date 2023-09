– Det er en gave for norsk fotball at vi har rollemodeller og noen av verdens største superstjerner i verdens største idrett. Over tid gir det muligheter som vil komme hele norsk idrett til gode, sier Runar Pahr Andresen til NRK.

Han ble kommersiell direktør i Norges Fotballforbund i 2019, samme år Erling Braut Haaland fikk sin landslagsdebut for Norge.

Siden den gang har pilene pekt én vei.

Tall NRK har hentet inn fra NFFs offisielle årsrapporter fra 2017 til 2022 taler sitt tydelige språk.

Både billettinntektene og sponsorpengene har hatt en kraftig økning de siste årene. I 2017 tjente NFF 8,4 millioner på billettinntekter, mens det i 2022 ble 26,9 millioner i inntekt på samme post.

Det tilsvarer 220 prosent økning.

Når det gjelder sponsoravtaler og samarbeidsavtaler, tjente NFF 133 millioner kroner på dette i 2017, mens det i 2022 ble bokført 173 millioner kroner.

Det tilsvarer over 30 prosent økning.

– Noe helt spesielt

Pahr Andresen understreker at det ikke bare er Haaland som bidrar til dette, og påpeker at Norge for eksempel hadde tre Mesterligavinnere i 2023 i jærbuen, Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen.

– Men det er selvsagt noe helt spesielt med globale superstjerner som Haaland og Ødegaard. Det er klart at det er ekstra attraktivt å komme på kamp når noen av verdens beste fotballspillere spiller med flagget på brystet, sier han.

POPULÆR: Erling Braut Haaland har blitt allemannseie i fotballgale Norge. Her fra en trening i Lillestrøm. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Pahr Andresen mener det er lett å se utviklingen også i praksis, og peker på Kypros-kampene i 2018 og 2023 som eksempler.

– CR7 kan erstattes av E9

Begge tellende kamper med poeng i potten, men i 2018 kom det kun rundt 5000 tilskuere, mens det i år møtte opp over 23.000.

– CR7 (Cristiano Ronaldo) som globalt fenomen kan fort erstattes av vår E9 (Haaland) de neste årene. Det er selvsagt en gave til norsk fotball som vi skal forvalte klokt, sier NFFs kommersielle direktør.

Han er for lengst i gang med å høste fruktene av superstjernene norsk fotball har fått frem, men det tar fort litt tid før de økonomiske effektene virkelig gjør seg gjeldende.

NFF har nemlig en rekke sponsoravtaler som løper over flere år, og ble forhandlet frem før Haaland-æraen.

– Denne økte verdien gjenspeiles naturligvis når vi reforhandler våre avtaler og/eller inngår nye avtaler, understreker Pahr Andresen.

– Står aktører i kø

Han opplyser at de senere årene har alle landslagspartnerne til NFF blitt med videre, samt at de har fått inn sterke og velrennomerte sponsorer både på kvinne- og herresiden.

Og flere nye og lukrative avtaler kan det bli:

– Det står aktører i kø for å få plass som sponsor av landslagene, forteller han.

Den økte kommersielle verdien trengs. Totalt gikk NFF nesten 40 millioner kroner i minus i fjor, opplyste forbundet selv i årsmeldingen fra 2022.

Trond Blindheim underviser i i markedskommunikasjon og forbrukeratferd ved Høyskolen Kristiania i Oslo. Han peker på to ting:

– Det ene er sponsorinntekter og det andre er billettsalget, sier Blindheim til NRK.

Når interessen øker, blir det flere som ser kampene. Da er det også flere som ser reklamen både på stadion og på TV.

– Målsettingen med sponsingen kan ofte være å skape motivasjon og intern begeistring blant medarbeidere. Å bli assosiert med et vinnerlag er svært viktig, sier Blindheim til NRK.

Han peker dessuten på at forbundet kan reforhandle avtaler og kreve mer fra sine samarbeidspartnere.

– Kontraktene blir nok fornyet til en betraktelig høyere pris, nå som interessen er av det høytsvevende slaget, sier Blindheim.

Spillerne deler pengene

NFF-direktøren understreker at de er veldig bevisste når det gjelder å ha klare avtaler og ikke overbelaste de mest folkekjære spillerne.

– Dette er regulert i avtaler som ivaretar spillernes rettigheter og plikter – og norske landslagsspillere er generelt motiverte til å bidra til å skape verdier som kommer også neste generasjon fotballspillere til gode, sier han.

NFF opplyser at det er inngått en markedsavtale med spillerne på A-landslaget for herrer, som regulerer rettigheter for bruk av landslagsspillere i markedssammenheng.

Alt NFF tjener fra oppdrag med landslagsspillere går inn i en spillerpool, og fordeles mellom spillerne etter antall landslagssamlinger de har deltatt på. I 2022 var denne summen 7,4 millioner kroner.

Les også: Nusas ukjende x-faktor: – Gøy å berre setje seg ned med han

Solbakken med Haaland-stikk

Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at det er et fint samarbeid mellom NFFs sportslige og kommersielle avdeling, og at det er Are Hokstad (administrativ koordinator A-landslag menn) som har hovedansvaret for at PR-oppdragene ikke skal bli for belastende for de største stjernene.

– Erling skal få lov til å slappe av, trene, spise og drikke godt, og være klar til både økter og kamper. Men så vil sikkert markedsavdelingen ha han med på ting, og jeg har sett ham stille opp på både det ene og andre. Blant annet en ny versjon av «Alt for Norge», og jeg har sett mer entusiastisk koring, sier Solbakken med et smil til NRK.

– Legger du føringer for hvor mye Haaland skal brukes?

– Jeg ser jo på ham ... Som regel har det gått fint, men i tvilstilfeller blir jeg koblet inn. Men som regel styrer Are det med veldig fin balanse, sier Solbakken.

Tirsdag kan det norske folk igjen se frem til å se landets største fotballstjerner i aksjon på nasjonalarenaen når Georgia kommer på besøk.

Kampen ble utsolgt allerede på lørdag.