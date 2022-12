Medietilsynet mener TV 2 brøt loven under langrennssending

Varselet fra Medietilsynet handler om en episode under langrennssprinten fra Lillehammer, sendt på TV 2 3. desember. Svenske Emma Ribom vant rennet på kvinnesiden og Johannes Høsflot Klæbo på herresiden.

Allerede underveis i sprinten var det flere som reagerte på det de mente var rar plassering av reklamepauser på TV 2. Blant annet i semifinalen var det reklame under selve heatet.

Nå har Medietilsynet tatt grep. Overfor NRK opplyser de at de har sendt varsel om sanksjoner til TV 2 som følge av deres bruk av reklamepauser.

SENDER VARSEL: Hanne Nistad Sekkelsten i Medietilsynet bekrefter at de har sendt varsel til kanalen. Foto: Thomas Ekstrom / Thomas Ekstrom

– For det første mener vi at sending av reklame på delt skjerm ikke er tillatt under sprintøvelser i langrenn på fjernsyn. For det andre mener vi at reklameavbruddene i flere tilfeller ble plassert slik at de gikk ut over seeropplevelsen. Deler av reklamen ble sendt samtidig med at langrenns-heatene ble avviklet, sier direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet, Hanne Nistad Sekkelsten, til NRK.

TV 2 tar selvkritikk

TV 2 innrømmer at reklamen var uheldig plassert i sendingen.

– Den kritikken vi fikk underveis og i etterkant av sprintrennet i langrenn 3. desember var berettiget. Jeg vil understreke at det ikke handlet om reklamen i seg selv, men plasseringen av den, sier pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl.

TV 2 bekrefter videre at de har mottatt varselet fra Medietilsynet. Kanalen har fått frist til 5. januar for å uttale seg til varselet, og forteller at de jobber med sitt svar nå. Etter at svaret er sendt vil Medietilsynet gjøre en endelig vurdering i saken.

PRESSESJEF: Jan-Petter Dahl i TV 2.

I Lovens forskrift om kringkasting § 3–7 heter at «reklame på delt skjerm er tillatt i direktesendinger fra begivenheter som foregår uten opphold».

– Vår foreløpige vurdering er at dette er i strid med regelverket, men her skal TV 2 få anledning til å uttale seg før vi konkluderer endelig, sier Sekkelsten.

Pressesjef Dahl understreker at de har lang erfaring med avvikling av reklamer under sportssendinger og at de har en praksis som er i tråd med reglene. Under sprinten sviktet det imidlertid i rutinene.

– Den aktuelle lørdagen skjedde det dessverre en feil med tidspunktet for avvikling av reklamen og det beklager vi. Vi har hatt en grundig evaluering av dette i etterkant og kommer til å være ekstra nøye med at vi bruker delt skjerm på riktig måte fremover, forteller Dahl.

Kommentator beklaget på direkten

Reklamen på TV 2 startet like etter siste heat i kvartfinalene for herrer, og fortsatte ett minutt og 40 sekunder inn i kvinnenes første semifinale.

Kommentator i TV 2 Marius Skjelbæk reagerte selv på alle reklamepausene, og valgte å beklage underveis i sendingen.

– Beklager, men nå er det reklame, sa kommentatoren.

Han forklarte frustrasjonen overfor VG.

– Jeg visste at sprintene denne helgen kom til å bli preget av reklamepauser på lite gunstige tidspunkter. Når man merker sinne, frustrasjon og reaksjoner utover det vanlige, ville det vært arrogant og lite menneskelig å ikke anerkjenne situasjonen. Kontrakten med seerne er tross alt vårt viktigste oppdrag, sa Skjelbæk til avisen.