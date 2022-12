20. februar 2020 i Meråker var sist gang Ingvild Flugstad Østberg var på pallen i et renn i verdenscupen.

– Gurimalla det er en stund siden!, utbryter Flugstad Østberg etter målgang til TV 3.

Nesten tre år senere, 18. desember 2022 i Davos gjorde hun det igjen etter flere års helseplager.

– Det føles som en seier for meg. Jeg er fantastisk fornøyd, sier Flugstad Østberg.

– Det er skikkelig deilig med alt som har vært de siste åra. Det betyr alt i en idrettssammenheng for min del, sier Gjøvik-jenta og fortsetter:

– Jeg hadde ikke egentlig trodd at jeg skulle kjempe om pallen i dag.

FORNØYD: Flugstad Østberg sier andreplassen føles som en seier. Foto: Heiko Junge / NTB

Tilbake i verdenstoppen

Tre ganger siden høsten 2019 har Flugstad Østberg fått startnekt på grunn av helsesituasjonen og både VM i 2021 og OL tidligere i år røk.

Gjøvik-jenta sto over rennene på Beitostølen forrige helg for å lade opp til rennene i Davos. Etter 10 dager på 1 500 meters høyde i de sveitsiske alpene.

Hun ledet gjennom nesten hele løpet på søndagens 20 kilometer, men var i mål 5.5 sekunder bak Jessie Diggins.

– Hun hadde seieren i lomma, men Diggins kunne stilt i utfor og vinner på det, kommenterte Torgeir Bjørn.

Men i målområdet jublet Østberg for sin første pallplass på nesten tre år.

– Det er et bevis på at hun er tilbake i verdenstoppen, kommenterte Jann Post.

RETT UT: Vinnerern Jessie Diggins lå rett ut etter målgang, og sier hun ikke så noe. Foto: Aaron Favila / AP

Johaug jubler

– Fy fader, Ingvild! Jeg er så jækla imponert over løpet ditt i dag, sier en jublende Therese Johaug til sin tidligere lagvenninne.

– Vi stod og hoppet på slutten. Kunne du gjort det litt mer spennende, eller? Jeg er vanvittig imponert over innsatsen du har lagt ned fra i vår. Ingen skjønner hva du har vært igjennom, det kan jeg si. Jeg skulle gjerne feiret med en kaffe og en sjokolade i senga med deg som vi pleier. Men du får ta to kopper kaffe og to biter for oss to. Nyt dagen, sier Johaug.



Bra staffettlag

Landslagstrener Stig Rune Kveen er storfornøyd med Flugstad Østbergs resultat og lagprestasjonen:

– Det var utrolig god laginnsats i dag. Alle topp 15. Supert løp av Ingvild, hun leder jo til det bare gjenstår 1,5 kilometer. Det var utrolig bra. Tiril må jeg trekke frem. Hun gjør et utrolig sterkt løp. Samme med AK. Vi koser oss.

Om staffettlaget sier han et det blir kamp om plassene.

– Det betyr jo mye. Nå begynner vi å bli et sterkt lag, med flere kort å spille på. Vi er en av de beste nasjonene, vil jeg tørre å påstå. Det er gøy, sier Tiril Udnes Weng som gikk inn til en sterk fjerdeplass.

– Bedre enn forventa

For første gang gikk kvinnene en 20 kilometer individuell start i verdenscupen, og på 1500 meters høyde i Davos lå det an til å bli en utfordrende affære.

De fleste norske kvinnene valgte derfor en rolig åpningsfart, men Ingvild Flugstad Østberg gikk uredd til verks frem til første passeringspunkt – og fikk følge av Kerttu Niskanen og Jessie Diggins.

– Det var enormt mye bedre enn Tiril Udnes Weng og Ingvild har tydelig troa på dette, kommenterte Jann Post på radiokanalen NRK Sport.

Og ved passering 7,2 kilometer hadde Flugstad Østberg tatt over ledelsen.

– Det er strålende. Hun var 2,3 sekunder bak Diggins på åpningspunktet, nå er hun foran. Fortsatt ser Flugstad Østberg myk og god ut. Det kan være noe stort på gang, kommenterte NRKs ekspert Torgeir Bjørn.

– Det er ikke avgjort

Gjøvik-jenta meldte seg definitivt på i kampen om sin første pallplassering i verdenscupen på nesten tre år. Men kort tid senere så alt ut til å handle om seieren.

– Ingvild Flugstad Østberg er i ferd med å gjøre et seiersløp her. Det er bedre enn forventa. Husk hvordan løypa er fra 7,2 kilometer inn. Det er et strekke Jessie Diggins er bedre på, så at Ingvild taper bare ett sekund er veldig bra, kommenterte Bjørn.

Ved siste passering hadde Flugstad Østberg økt ledelsen til nesten syv sekunder, men den amerikanske stjernen hadde avslutta sterkt.

– Det er ikke avgjort. Husk at Diggins har gått fort fra dette punktet og inn til mål, kommenterte Bjørn.

Og det ble utslagsgivende til slutt. I utforkjøringene ned til mål tapte hun over 10 sekunder til amerikanske Jessie Diggins som tok seieren.