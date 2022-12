– Det er veldig overraskende og ser ikke ut som det samme laget, sier Jurij Borodavko, etter å ha observert hvordan det norske herrelandslaget presterte i verdenscupen på henholdsvis Lillehammer og Beitostølen.

RUSSLAND-TRENER: Jurij Borodavko leder treningsgruppen med Aleksandr Bolsjunov, Denis Spitsov og superparet Aleksandr Terentjev og Natalja Neprjajeva. Foto: Torstein Bøe / NTB

Fra å ha levert seier i tre renn og tatt åtte av ni pallplasser, ble det «kun» to av tre seirer på Beitostølen. På sprinten var det ikke en eneste nordmann å se på pallen. Det får suksesstreneren, som har ansvaret for stjernene Aleksandr Bolsjunov og Natalja Neprjajeva til å heve øyebrynene.

– Derfor sier jeg at det norske landslaget er et lag som har et klart hierarki. Her kan utøvere bli beordret til ikke å delta, eller å innta en spesiell rolle. Les også: Avgjørelsen forandrer sporten: – Tallene lyver dessverre ikke

Northug: – Ikke noen gluping

Det er TV-kanalen Match! som stiller spørsmålet, som leder Borodavko inn på resonnementet om stallordre. De henviser til at Bolsjunov gratulerte Klæbo med krystallkulen for verdenscupen sammenlagt før sesongen, men at det nå er Pål Golberg som fører an i sammendraget.

– For bokstavelig talt en uke siden så de sterkest ut, så den neste helgen viser de en helt annen fart. Hva skjedde? Det ser ut for meg at det er et forsøk på å bevare interessen i resten av verden. En ordre om å roe ned litt ...

SUVEREN LEDER: Pål Golberg leder verdenscupen med 756 poeng etter tre rennhelger. Johannes Høsflot Klæbo følger nærmest med 430 poeng. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg vet ikke hva IQ-en til han Borodavko er, men han er ikke noen gluping. Det hørtes veldig dumt ut, ler Even Northug til NRK.

Han ble nummer ni etter pallplasser på sprinten i Ruka og Lillehammer, men avviser at mottok stallordre fra trenerteamet:

– Nei, jeg har jo ikke det. Jeg har blitt litt for bortskjemt med resultatene. Jeg ble skikkelig skuffet da jeg ble nummer ni på Beitostølen. Niendeplass før hadde jeg kanskje vært fornøyd med, men det var ingen god dag, forklarer Northug, som sier at han ikke er sjokkert.

– De sier så mye rart i Russland at jeg blir rett og slett bare … fascinert.

Klæbo fnyser av påstanden

Før helgens renn i Davos er Golberg blitt syk, mens Klæbo er friskmeldt og klar til start. Internasjonal langrenns store stjerne fnyser av påstanden fra Russland:

– Vi har vel sikkert blitt roboter også, sånn at vi kan styres med fjernkontroll og bestemmes over når vi skal gå fort og sakte. Det kan jeg avkrefte ganske klart. Vi gjør vårt beste for å holde oss frisk og prøver å gå de skirennene vi kan gå, flirer Klæbo.

LATTERMILD: Johannes Høsflot Klæbo i munter passiar med Even Northug etter sprintseieren på Lillehammer. På grunn av sykdom har førstnevnte kun gått ett av de siste fem individuelle rennene i verdenscupen. Foto: Heiko Junge / NTB

– Han skal få mene og si så mye han vil. Jeg kjenner at det kunne ikke jeg brydd meg så mye om.

– Tror du han mener det?

– Jeg vet da søren. Det kan være han sier det bare for å skape noen overskrifter. Hvis det er det han mener, så skal han få mene det. Det må han stå inne for.

Han begrunner hvorfor han har gått færre renn en ønskelig i starten av sesongen. Han sto over to renn på Lillehammer og hele Beitostølen-helgen sist uke.

– Det var vel et valg jeg tok ganske tidlig. Jeg så at jeg ikke var i nærheten av å være frisk nok. Jeg syns det er kjipt at Pål er syk nå. Jeg syns ikke at det er noe artig i det hele tatt.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen drar litt på smilebåndet når han får høre hva sin russiske kollega har uttalt:

– Den problematikken er ukjent for meg, og det håper jeg virkelig det blir også. Vi skal være snill med hverandre og ikke komme i kollisjon et cetera, men selvfølgelig skal alle får gjøre det de kan, sier Monsen til NRK – og utdyper hva han bidrar med:

– Jeg gir litt om løpsopplegg og taktikk, men de som har hovedansvaret er det som er ute og går. Det er ikke noen stallordre om at de skal gå rolig.

PS! Verdenscupen i Davos består av fristilsrenn i sprint lørdag og 20 kilometer søndag. NRK Sport sender på radio, mens Viaplay har rettighetene til fjernsynssendingene.