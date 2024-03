McGrath stenger døra for Braathen-trening: – Aldri igjen

NRK og flere andre norske medier erfarte tirsdag at Lucas Braathen vil gjøre comeback i alpinsporten, men at han i fremtiden vil konkurrere for Brasil.

Braathen har innkalt til en pressekonferanse i Salzburg torsdag, hvor det er ventet at han vil offentliggjøre comebacket.

Det er et valg de norske alpinistene naturligvis har fått med seg. På spørsmål om bestekompisen Atle Lie McGrath tror det kan bli aktuelt for Braathen, i mangel på andre brasilianske lagkamerater, å trene med det norske laget, svarer McGrath raskt:

– Nei. Aldri igjen.

Han får støtte av landslagskjører Timon Haugan, som også konkurrerer i de tekniske øvelsene.

– Lucas kan dessverre ikke trene med oss på landslaget, og det er viktig å skille på det sportslige. Men det skjønner han veldig godt, og han vet at han ikke kan trenge seg på oss, og komme og gå som han selv ønsker, sier Haugan.

– Det var det verste

Atle Lie McGrath drar paralleller til Henrik Kristoffersen som også kjører sitt eget opplegg og som i likhet til Braathen er sponset av Red Bull.

– Forholdet med Henrik har blitt mye bedre nå enn da det var på det mest såre i 2018/19-sesongen, men vi trener fortsatt aldri sammen med Henrik, selv om han er fra samme nasjon. Slik er det. Du får ikke i pose og sekk, sier McGrath.

– Det flotte med laget vårt er at vi har et vanvittig trøkk på trening. Vi er de beste kompisene på tur. Det er det Attacking Vikings handler om. Når man velger det bort, så får man ikke være en del av det lenger.

– Det som smerter er at han har valgt bort, ikke nødvendigvis det norske forbundet, men den norske laget og Attacking Vikings-kulturen. Den valgte han bort da han bestemte seg for å ta en pause. Det er det jeg kommer til å kalle det. Han har ikke lagt opp, han har tatt en pause. Den valgte han bort. Det var det verste ved det, sier McGrath videre.

FULGT HVERANDRE: McGrath og Braathen slo gjennom mer eller mindre samtidig og har fulgt hverandre tett de siste årene. Foto: Reuters

Tidligere lagkamerat Alexander Steen Olsen er ikke sjokkert over valget til Braathen.

Han tror imidlertid at det å konkurrere for en liten alpinnasjon som Brasil kan by på utfordringer.

– Jeg tror han er en fyr som liker å være i en gruppe så det kan godt hende det blir en utfordring for han etter hvert, men det er ikke vårt ansvar lenger. Han har selv tatt det valget om å klare seg selv så da får han klare seg selv også, sier Steen Olsen.

Tok til tårene i høst: – Stor kontrast

McGrath og Braathen slo gjennom mer eller mindre samtidig og har fulgt hverandre tett de siste årene.

– Katta er ute av sekken, sier han med et smil om comebacket.

– Jeg tenker at kontrasten mellom det å sitte og skulle snakke om at Lucas la opp i Sölden i høst, kontra det at han kommer tilbake, den er veldig stor. Jeg var så lei meg i høst. Jeg synes det var utrolig dritt. Kjempekjipt og jeg gråt masse, sier McGrath.

Den tidligere lagkompisen sier byttet av nasjon blir som «å bytte jobb eller firma innenfor samme bransje».

– Jeg er veldig glad for at han er tilbake og det er bra for sporten. Han er superfargerik og så klart en veldig god venn. Jeg får sett ham mye mer nå, og det er veldig kult, selv om han kjører for en annen nasjon, fortsetter han.

KONKURRENTER IGJEN: Alt tyder på at bestekompisene igjen skal konkurrere mot hverandre igjen. Foto: AFP

Splid med Skiforbundet

I fjor høst fortalte Lucas Braathen at han hadde mistet gleden av å stå på ski og at han hadde mistet sin egen frihet. Bakgrunnen var en konflikt med Norges Skiforbund.

– Jeg er ferdig, sa en tårevåt Lucas Braathen den gang.

TÅREVÅT: Det rant tårer fra Lucas Braathen da han før sesongen annonserte at han som 23-åring skulle legge opp. Foto: Gabriele Facciotti / AP

Nå skal han igjen prøve å pirke inn alpinformen til de kommende sesongene.

Norges Skiforbund har valgt å ikke kommentere Braathen-saken før torsdagens bebudede pressekonferanse hos Red Bull i Salzburg.

Tidligere lagkompis Alexander Aamodt Kilde skulle ønske at han igjen fikk Braathen som lagkamerat, men har forståelse for valget.

– Det har jeg litt delte følelser om, og skulle ønske at han kom tilbake til oss, men det er et tegn på at noe må gjøres. Det har ikke skjedd, sier han og legger til:

– Lucas er en utrolig god venn som jeg har savnet å være rundt. At han har det bra som person er det viktigste for meg. For meg blir han fortsatt Lucas fra Norge, forteller Aamodt Kilde.