– Det er veldig bra for sporten at han er tilbake. Han er en fargerik person og mange har ventet på å få ham tilbake, sier Aleksander Aamodt Kilde til NRK.

I fjor høst fortalte Lucas Braathen at han hadde mistet gleden av å stå på ski. Bakgrunnen var en opprivende konflikt med Norges Skiforbund.

Mandag kom innkalling til en pressekonferanse i Salzburg der Braathen skal fortelle nytt om sin skiframtid. TV 2 og VG omtalte comebacket først.

Braathen har brasiliansk mor og derfor dobbelt statsborgerskap. Tidligere lagkompis Aamodt Kilde skulle ønske at han kom tilbake til Norge, men har forståelse for valget.

– Det har jeg litt delte følelser om, og skulle ønske at han kom tilbake til oss, men det er et tegn på at noe må gjøres. Det har ikke skjedd, sier han og legger til:

– Lucas er en utrolig god venn som jeg har savnet å være rundt. At han har det bra som person er det viktigste for meg. For meg blir han fortsatt Lucas fra Norge, forteller Aamodt Kilde.

JUBEL: For ett år siden jublet Lucas Braathen etter å ha vunnet verdenscupen i slalåm. Nå kan det bli comeback for Brasil. Foto: Reuters

Aamodt: – Han er en fri sjel

Braathen var da en av de beste tekniske alpinistene. Han vant fem verdenscuprenn i sin karriere for Norge og var i fjor sammenlagtvinner av slalåmcupen.

– Det er veldig gledelig. Jeg ønsker ham velkommen tilbake til sirkuset. Han er en stor profil for sporten. Jeg tror vi heier på Lucas uansett om han kjører for Brasil eller Norge, sier tidligere alpinist og Viaplay-ekspert Kjetil André Aamodt til NRK.

– Vil det være mer positivt for ham å kjøre for Brasil?

– For hans del, resultatmessig, så tror jeg ikke det gjør så stor forskjell. Han har fordel av å være på et norsk lag med gode utøvere. Men han er en fri sjel som må leve sitt liv på siden av sporten. I sum tror jeg det ikke resultatmessig er så stor forskjell for ham, sier Aamodt.

FORNØYD: Viaplay-ekspert, Kjetil André Aamodt, er glad for at Lucas Braathen kan komme tilbake. Foto: NTB

– Trist for Norge

Ifølge VG og TV 2 har det vært en dialog mellom partene om frigjørelse av ski-lisens det siste døgnet. Det var nødvendig for at han kunne bytte til en ny nasjon.

– Det var et av de scenarioene som kunne spekuleres i da det ble varslet at det skulle komme en pressemelding. Dette høres veldig spennende ut, og han har vært savna i sirkuset. Om vi kan få ham tilbake, så er det helt rått, sier NRKs alpinekspert Lars Elton Myhre.

Sportssjef for alpinistene, Claus Ryste, ønsker foreløpig å ikke gi en kommentar. Det ønsker heller ikke kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund, Espen Graff.

– Vi ønsker ikke å uttale oss på nåværende tidspunkt, men viser til torsdagens pressekonferanse, skriver Graff til NRK.

NRKs alpinekspert, Nina Haver Løseth, sitter med en todelt følelse.

– Med forbehold om at dette er riktig, så er dette fantastisk. Men det er litt trist for Norge som nasjon at vi mister han som utøver. Det er likevel positivt for idretten at en personlighet som han kan komme tilbake og prege idretten, sier Haver Løseth.

Har vist beundring for Braathen

NRK har prøvd gjentatte ganger å kontakte det brasilianske forbundet tirsdag, men ikke fått svar.

NRK har tidligere vært i kontakt med det brasilianske forbundet. Den gangen avviste de at de har tatt kontakt med Braathen og at alpinisten har vært i kontakt med dem.

Beundringen for Braathen la de imidlertid ikke skjul på.

– Lucas er en utrolig talentfull skikjører, som tross sin unge alder allerede har gjort stort inntrykk i sporten. Det er offentlig kjent at han også har et brasiliansk statsborgerskap, sa kommunikasjonssjef i Brasils skiforbund Pedro Cavazzoni til NRK før jul.