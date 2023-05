I så fall blir Erling Braut Haaland første nordmann til å vinne engelske Premier League siden Ole Gunnar Solskjær i 2007.

Etter at Manchester City - på overbevisende vis - slo Everton 3-0 tidligere søndag, var presset for alvor på Arsenal. Men Martin Ødegaard & co. klarte ikke å svare, og røk på et 0-3-tap hjemme mot Brighton.

– Det føles som om tittelen røk. Det kommer til å bli veldig vanskelig nå. Denne er tøff å ta. Det føles som det ikke er noe håp nå, sier Ødegaard til Sky Sports.

Julio Enciso, Deniz Undav og Pervis Estupiñán scoret målene som trolig knuser titteldrømmen for Arsenal.

SKUFFET: Martin Ødegaard var langt nede etter kampen mot Brighton. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

– Dette er slutten

Selv om ballen er rund, mirakler kan skje og det fortsatt er fotballkamper som skal spilles, er ekspertene mer eller mindre helt samkjørte: Nå blir Manchester City seriemestere.

– Dette er slutten på Arsenals titteljakt, fastslår tidligere Manchester United Gary Neville.

– Arsenal kom seg aldri etter den 1-0-scoringen. Den lille lufta de hadde i ballongen den forsvant ut og Brighton spilte med enkelthet av kampen. Det er sånne situasjoner som rett og slett avgjør en tittelkamp. Mest sannsynlig hadde City blitt seriemester uansett, slik ståa er nå, men nå blir de det neste helg, sier Pål André Helland i Viaplay-studio.

Foto: NTB

– Arsenal ser ut som de er sluttkjørte, både fysisk og mentalt. De har gjort et godt forsøk denne sesongen, men de kommer til kort, sier Roy Keane i studioet til Sky Sports.

– Dette var en kamp Arsenal måtte vinne, men de spilte ikke sitt eget spill. De manglet energi. Jeg er lei for å si det, men jeg tror det er utenkelig at City ikke tar ligagullet nå, supplerer Arsenal-legenden Patrick Vieira.

Lenge før overtidsscoringen til Estupiñan hadde Arsenal-supporterne begynt å forlate stadion, vel vitende om at gulldrømmen trolig gikk i tusen knas denne søndagen.

Manchester City kan nemlig bli kronet til seriemester neste helg.

Her kan du se hvordan alt gikk galt for Arsenal:

Arsenal ydmyket hjemme mot Brighton - bilder fra Viaplay Du trenger javascript for å se video.

Én seier unna

Det skiller nå fire poeng mellom serielederen og Arsenal, og Manchester City har fortsatt én kamp mindre spilt. Arsenal har bare to kamper igjen av sesongen. Med andre ord:

Manchester City er én seier - eller et nytt Arsenal-tap - unna ligagull.

Arsenal møter Nottingham Forest borte klokken 18.30 på lørdag. Skulle Arsenal gjøre jobben der, kan Manchester City sikre gullet foran egne fans dagen etter:

Manchester City møter Chelsea, som har slitt kraftig denne sesongen, hjemme på Etihad. Den kampen har avspark klokken 17.00 på søndag.

FORRIGE NORDMANN: Ole Gunnar Solskjær med Premier League-trofeet i 2007. Han er foreløpig siste nordmann til å vinne den engelske ligaen. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Haaland har, mildt sagt, vært en viktig brikke i sin debutsesong i England. Mot Everton scoret rekordmannen sitt 36 ligamål. Han står med spinnville 52 scoringer i alle turneringer denne sesongen.

Full kontroll

Erling Braut Haaland var lite involvert, men fortsatt toneangivende i Manchester Citys seier over Everton. Den norske storscoreren scoret med bare sin tredje ballberøring da kampen var 37 minutter gammel.

Haaland fikk stå helt alene inne i Everton-boksen da Ilkay Gündogan løftet ballen inn fra venstre. Nordmannen steg til værs og stanget inn Manchester Citys andre scoring for dagen.

Erling Braut Haaland scoret ett mol mot Everton. Du trenger javascript for å se video. Erling Braut Haaland scoret ett mol mot Everton.

Tidligere hadde nevnte Gündogan sendt Manchester City i føringen, og samme mann scoret det siste målet.

Med 3-0 på resultattavlen kunne Manchester City-manager Pep Guardiola tillate seg å hvile noen spillere før returoppgjøret mot Real Madrid, og Haaland ble byttet ut tolv minutter før full tid.

GOD KLEM: Haaland og Guardiola feiret seieren mot Everton. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Jakter trippelen

Guardiola var godt fornøyd med prestasjonen til sine menn, til tross for at kampen havnet midt imellom semifinalekampene mot Real Madrid i mesterligaen.

– Semifinale i mesterligaen hjemme mot Real Madrid, hva skal man si? Jeg sa til spillerne at de må prøve å slappe av og bare gjøre det de har gjort de siste fire eller fem årene, sa Guardiola.

Det er rett og slett en gigantisk uke som venter for Haaland og hans lagkamerater i lyseblått.

Onsdag, på Norges nasjonaldag, møter de Real Madrid til den andre og avgjørende semifinalen i Mesterligaen. Der er det vidåpent etter at den første kampen i Madrid endte 1-1.

Manchester City jakter en historisk trippelbragd, som ingen har klart siden Manchester United i 1999. Og mulighetene er gode for Haaland & co.: De er nå én seier unna ligagullet, kan sikre finaleplass i Mesterligaen på onsdag og møter byrival Manchester United i FA-cupfinalen i starten av juni.

Og samtidig er Haaland nå elleve scoringer unna å tangere «den umulige rekorden» til Dixie Dean på 63 mål i løpet av en sesong i engelsk fotball.