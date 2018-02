Lundby falt da hun forsøkte å sette nedslag under et treningshopp i OL-bakken i Pyeongchang søndag.

Olympiatoppens vinteridrettssjef Helge Bartnes var en av de første som var ute i bakken hos Lundby etter fallet. Han opplyser til NTB at Bøverbru-jenta klaget over smerter i hofta.

Lundby reiste seg etter hvert og gikk ut av bakken for egen maskin.

– Maren har vært til sjekk og alt virker greit. Et lite slag i hofta setter sjelden ut en totning, og vi tror at dette prakteksemplaret av folkeslaget tåler det minst like bra som de andre, sier sportssjef Clas Brede Bråthen.

– Spiller mentalt inn

Bartnes sa til NTB tidligere søndag at ingenting tydet på at OL-håpet pådro seg noen kneskade i fallet.

Sportssjef Clas Brede Bråthen, som så fallet fra avstand, trodde ikke det er snakk om en alvorlig skade.

– Jeg har ikke fått rapport om noe som tyder på at det er noe alvorlig. Den ene skien skar ut, og hun falt litt på den ene hoften. Det er ingenting som tyder på at dette kan ødelegge med tanke på OL-rennet, sa Bråthen til NTB.

På besøk i TV Norges OL-studio noe senere søndag ettermiddag uttalte han at «det er ikke sånn man ønsker å avslutte treningen».

– Det spiller definitivt mentalt inn. Det er noe uforutsett skjer. Men om det er positivt med tanke på å ta tankene vekk fra presset, eller om det blir negativt, er vanskelig å svare på. Men det spiller definitivt inn.

Hoppet 103 meter

Bråthen fortalte samtidig at han da ikke hadde fått snakket med Lundby etter fallet.

Lundby hoppet 103 meter i første omgang, som var det tredje beste hoppet i omgangen. Hoppet hun falt på var omgangens lengste.

OL-rennet for kvinner går mandag klokken 13.50. Her kan du få hele oversikten over mandagens OL-program.