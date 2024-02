– Jeg føler helt ærlig FIS i seg selv undervurderer oss litt over hele linja.

I et intervju med Viaplay etter hopprennet kom Silje Opseth med krass kritikk av juryen. Gjennom begge omgangene valgte de å holde lav fart, noe som førte til korte hopp.

Opseth og japanske Sara Takanashi som sto for de to lengste hoppene i Willingen. Begge på 130,5 meter. Én halv meter lengre enn K-punktet og langt bak det som på det tidspunktet var bakkerekorden på 153 meter.

En liten stund senere slettet Johann Forfang den da han hoppet 155,5 meter.

– Vi er gode nok skihoppere til å hoppe langt og gode nok hoppere til å hoppe mye mer i store bakker. Det er faktisk mye mer forsvarlig med tanke på sikkerheten. Jeg skjønner ikke hvorfor de med vilje lager sporten uforsvarlig, det er egentlig det de gjør, de skjønner det bare ikke, fortsatte Opseth.

Søndag er det nye renn i Willingen. Kvinnenes renn starter 11.15, mens mennenes renn starter 16.10.

I SVEVET: Silje Opseth i aksjon. Foto: Darko Bandic / AP

– Patetisk

Opseth får støtte av tidligere skihopper og nåværende Viaplay-ekspert Andreas Stjernen. Han synes synd på de kvinnelige hopperne.

– Det ble et fryktelig kjedelig hopprenn. En parodi. Det var veldig lite underholdning for de som ser på og de som var i bakken. Det var svært, svært skuffende, sier Stjernen.

Han er enig i at farten ble satt for lavt, men har forståelse for at juryen bommet på farten i den 1. omgangen. At de ikke justerte den til 2. omgang får ham til å reagere.

KRITISK: Andreas Stjernen var svært skuffet over kvinnenes hopprenn. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– At det blir like dårlig når de har ordnet i sporet og har erfaringen fra den første omgangen, er det patetisk at de ikke klarer å lage det bedre i andre omgang, sier Stjernen.

Ikke lenge etter kvinnenes renn, satte herrene utfor i Willingen. Der klinte Johann Forfang til med seier og ny bakkerekord: 155,5 meter.

– Og det under helt like forhold. Da klarer de å lage et underholdende hopprenn. Da er det ingen unnskyldninger, mener Stjernen.

Til sammenligning var det lengste hoppet under kvinnenes renn på 130,5 meter.

FIS uenige

Chika Yoshida, kvinnenes renndirektør, sier til NRK at forholdene gjorde at de ikke kunne økte farten.

Yoshida sier hun har forståelse for at Opseth mener at lengre hopp ville vært tryggere.

– Hvis forholdene tillater det, så vil juryen legge til rette for det.

Hun kjenner seg imidlertid ikke igjen i Opseth påstand om at FIS undervurderer kvinnehopperne.

– Jeg må si at det ikke er sant. Vi jobber hardt for kvinner, og har aldri undervurdert dem. I dag var ikke forholdene enkle, sier hun.

UENIG: Chika Yoshida, renndirektør for kvinnehopp, forsvarer juryens begrunnelse. Foto: Geir Olsen / NTB

– Verken vi eller juryen har undervurdert kvinnene. Vi jobber hardt for kvinnelige skihoppere og juryen prøvde sitt beste, alltid, fortsetter Yoshida.

– Restriktive

I intervju med NRK en drøy time etter rennet, mener Opseth fortsatt at juryen burde satt opp farta. Det hadde gjort rennet mindre farlig og mer underholdende, mener Opseth.

– Jeg synes de var restriktive. Det er mindre farlig å hoppe i den bakken her med mer fart. Samtidig hadde det vært morsommere for oss, publikum og TV-seerne med mer fart og lengre hopp.

– Det er tyngre forhold totalt sett i dag og da burde vi fått mer fart for å skape god underholdning, fortsetter hun.

Yoshida i FIS mener farten som ble valgt var riktig.

– Det regnet, sporet var vått og det var mye vind. Jeg synes juryen gjorde riktig, slik at vi fikk en trygg konkurranse. Det er alltid vanskelig i Willingen, sier Yoshida.

VANT I WILLINGEN: Østerrikske Jacqueline Seifriedsberger vant lørdagens renn i Willingen. Foto: Swen Pförtner / AP

– Fullstendig skandale

Viaplays kommentatorer reagerte på juryens beslutning om lav fart flere ganger under sendingen.

– Det er ikke vanskelig å sette fart her i dag, mente Viaplays hoppekspert Anders Jacobsen.

– Fullstendig skandale av juryen i Willingen i dag. Lengste hopp på 125 meter i en bakke hvor man enkelt kan hoppe over 150 meter, fulgte Viaplays hoppkommentator Petter Tenstad opp med på X etter første omgang.

Opseth falt i første omgang og mener et humpete unnarenn var grunnen til det. 26-åringen mistet balansen og hadde rumpa nede i bakken før fallgrensen.

Til slutt ble det en sjetteplass på Opseth, hun hoppet seg opp fem plasser fra første omgang. Det andre norske håpet, Thea Bjørseth ble nummer 12.