Måper over Eckhoffs form: – Et nivå vi kanskje aldri har sett

Opptur for Kristoffersen

Henrik Kristoffersen leverte ein solid førsteomgang i snøvêret i Kranjska Gora. Frå startnummer ein la han lista, og berre Clément Noël klarte å slå tida til nordmannen.

Dermed har han sat seg i ein glimrande posisjon før den andre omgangen, då han berre har 0,49 å hente inn på franskmannen.

Tyngre blei det for den regjerande verdsmeisteren Sebastian Foss-Solevåg. Det ville seg ikkje nedover traseen, og i mål var han like over to sekund bak Noël. Men det skal halde til ein andreomgang, og med snø som lavar ned kan eit tidleg startnummer lønne seg i andreomgang.

Timon Haugan tok seg til mål 3,55 bak Noël, og ligg på sin 24.-plass heilt i grenseland for å kvalifisere seg etter at 30 løparar har køyrt.