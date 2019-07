Eckhoff prøvde å stå på hendene – så sa det «knekk»

– Det er så klønete at man bare kan le av det, sier Eckhoff til NRK og smiler.

NRK møter Eckhoff og kjæresten Ånund Lid Byggland (28) på hytta i Sandefjord.

Her skulle hun egentlig hatt rulleski- og løpeøkter, men foten er så hoven at skoene ikke passer.

29-åringen humrer godt når hun snakker om skaden. Selv forsikrer skiskytteren om at hun er blant de mest klønete i idretts-Norge.

Det er bare en måned siden Eckhoff kom tilbake i ordentlig trening etter et fall på rulleski. Slagskaden førte til en stor kul i hofta, som til slutt måtte tappes for blod.

Nå står Eckhoff overfor nye uker med alternativ trening. Uhellet skjedde da skiskytteren skulle stå på hendene i sommergresset.

– Jeg landet med all vekta på lilletåa i feil vinkel. Da sa det «knekk», beskriver Eckhoff.

Lyden var såpass skarp at den nådde samboeren.

– Jeg hørte det knakk, men siden hun ikke reagerte, tenkte jeg at det var et leddknekk. Men det var et ekte knekk, sier Byggland og smiler mot Eckhoff.

STYRKE: Tiril Eckhoff har fått låne stakemaskin av en hyttenabo. Foto: Hans Henrik Bårtvedt / NRK

Håper å rekke Blinkfestivalen

Det tok imidlertid tid før Eckhoff skjønte at det var et brudd. Da hevelsen og smerten ble større utover natta, dro hun til legevakta neste dag.

Her fikk hun beskjed om at det kan ta seks til åtte uker før bruddet har grodd ordentlig.

– Forhåpentligvis tar det to uker før jeg kan ha på skisko, men jeg må nok moderere skiskoene litt. Det blir litt gaffateip og hull i skoen. Jeg håper å gå på rulleski om to uker, sier Eckhoff.

Flere av landets beste skiskyttere og langrennsløpere samles under Blinkfestivalen fra 31. juli.

– «Blink» er veldig fint med tanke på skyting og konkurranse. Jeg har aldri fått med meg «Blink», og nå har jeg fått trent ganske bra. Men det vil ikke la seg gjøre når sånne ting skjer, sier Eckhoff.

– Skjer alltid noe

Selv om to uhell har komplisert oppkjøringen til VM-sesongen, er det likevel liten grunn til bekymring, ifølge Eckhoff selv.

Forrige sesongoppkjøring ble nemlig langt mer redusert på grunn av sykdom.

– Jeg ligger faktisk bedre an siden jeg var så mye syk i fjor. Det (skadene) kan gjøre at jeg gjør det bedre, fordi nå blir jeg jo sterk, humrer Eckhoff.

Når hevelsen er gått ned, vil foten bli belastet til smertegrensen.

– Jeg ler egentlig av det, og det tror jeg trenerne også gjør. Det skjer alltid noe med meg, sier Eckhoff.