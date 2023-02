Norske Warren vil aldri glemme møtet med Messi: – Han bare smilte til meg

Han lever guttedrømmen, Warren Kamanzi, som i jula ble solgt fra Tromsø til den franske toppklubben Toulouse.

Lørdag fikk trønderen sin første ligakamp fra start, og det skjedde ikke mot hvem som helst. Gigantene PSG sto på andre banehalvdel, anført av tidenes trolig beste fotballspiller Lionel Messi.

Og for nordmannen gjorde Messi-møtet at dagen ble noe helt spesielt.

– Det betyr utrolig mye for meg at jeg fikk starte den kampen. Jeg tror de fleste vet hvor mye Messi betyr for meg, så det er litt surrealistisk, sier Kamanzi til NRK.

– Idolet mitt i alt

Det endte med 1-2-tap borte mot stjernegalleriet til PSG, men den norske forsvarsspilleren gjorde en fin figur før han ble byttet ut etter en drøy time.

– Hva har Messi betydd og betyr for deg som fotballspiller?

– Han er mitt største idol og har alltid vært det. Jeg har tatt krigen i mange diskusjoner om han, jeg har han som bakgrunnsbilde på telefonen, det har jeg alltid hatt, jeg har tidligere sett så å si alle kampene hans. Han er idolet mitt i alt, forteller Kamanzi.

Han forteller at han ble bergtatt av Messi så tidlig som i syvårsalderen og har vært det siden. Det var særlig spillestilen og fintene som fikk gjorde ham frelst.

– Hvordan var det å tusle ut på samme bane som ham?

– Det var rart. Jeg pleier aldri å se på motstanderne under oppvarming, men for første gang på lenge måtte jeg snu meg og sone ut litt. Jeg så han tok noen avslutninger og satte ballen i krysset, da tenkte jeg bare «ok, greit, han er her».

Warren Kamanzi (t.v) ga Messi tøff kamp om ballen i denne situasjonen. Foto: FRANCK FIFE / AFP

– Messi bare smilte til meg

Litt senere, da lagene sto i tunnelen for å gå ut på banen rett før kamp, oppsto det en situasjon Kamanzi aldri vil glemme.

– Jeg hadde et øyeblikk med ham i tunellen. Jeg kikket mot venstre og la merke til at han plutselig sto ved siden av meg. Han kikket i min retning, men bak meg, og jeg sonet ut og ble stående og stirre litt på ham. Det la han merke til, så da bare smilte han til meg, og jeg smilte tilbake. Det var helt sykt, da ble jeg virkelig klar for kamp, forteller han med et smil.

– Var du i noen dueller med ham ute på banen?

– Ja, han prøvde å gå forbi meg én gang. Han hadde driblet én og skulle rykke forbi meg til venstre, men jeg satte kroppen foran og vant ballen, sier han.

Ville ha Messis drakt – fikk nei

Da kampen var over, startet prosjekt «skaff drakta til Messi».

Men Kamanzi var ikke alene om det målet.

– Kapteinen (Brecht Dejaeghere), som også er enorm Messi-fan, ville også ha drakta. Så vi gikk sammen bort til ham. Vi hadde avtalt at han skulle få den første drakta, og hvis Messi hadde flere å gi bort, skulle jeg få den andre. Vi hilste på Messi, som var snill og hyggelig, men han sa noe og jeg forsto ingenting. Men han pekte mot tribunen, og jeg tolket det som at han skulle gi bort en drakt til noen på tribunen. Jeg sa bare at det var helt greit, så ga vi ham en klem og gikk, forteller han.

Messi la ut bilde

Den surrealistiske dagen fortsatte senere på kvelden da Kamanzi sjekket telefonen og åpnet Instagram.

– Der la Messi ut et bilde av situasjonen der han prøvde å drible meg. Det er fett, det skal jeg ramme inn og henge på veggen, slår han fast.

Dette bildet la Messi ut på Instagram etter lørdagens kamp. Det betyr mye for Kamanzi. Foto: Skjermdump / Instagram

Høyrebacken, som har to kamper for det norske U21-landslaget, har tidligere spilt to cupkamper for Toulouse, men dette var den første skikkelige testen for den tidligere eliteseriespilleren.

Nå har han ambisjoner om å spille seg til fast plass på det franske laget som nå ligger på en 12.-plass etter 22 runder.

– Jeg håper det blir mer spilletid de neste kampene. Nå har vi hatt et veldig tett kampprogram, så det har vært gode muligheter for spilletid. Men etter neste uke spiller vi bare én kamp i uka nesten resten av sesongen, og da blir det vanskeligere, for de antatt beste vil være i fysisk form til å spille alt. Jeg må bare gjøre mitt på trening og håpe at det holder.