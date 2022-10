Carlsen kom til Island mandag ettermiddag og gjør nå de siste forberedelsene før VM starter med innledende runder tirsdag.

Lett i steget snakket han for første gang om søksmålet til NRK på VM-arenaen i Reykjavík.

– Jeg fokuserer på sjakken uansett, og dette blir ikke brukt som unnskyldning uansett hvordan det måtte gå, sier Carlsen til NRK.

Forrige uke kom juks-anklagede Hans Niemann med søksmålet som kom som troll i eske. Han saksøker Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Danny Rensch, Play Magnus Group og nettstedet Chess.com og krever over én milliard kroner.

Motstander tror ikke Niemann vinner

Tåpelig, mener islandske Hjörvar Gretarsson, advokat og hjemmehåpet under VM i fischersjakk.

– Det om pengene gir ikke mening. Det er litt forutinntatt mot USA, at de liker å kaste store pengesummer. Han ber nok om tapte penger, noe som gir mening. Men det blir aldri 100 millioner for ham, så det gir ikke mening, sier Gretarsson til NRK.

Også Hikaru Nakamura er saksøkt av sin landsmann. Og før NRK rekker å spørre om søksmålet bryter amerikaneren inn:

TAUS: Hikaru Nakamura vil ikke kommentere søksmålet. Foto: Carina Johansen / NTB

– Hvis du vil ha svar på spørsmål om søksmålet er det «ingen kommentar». Jeg kan ikke kommentere en pågående sak, beklager, sier han.

Islandske Gretarsson mener dog at Nakamura og Carlsen foreløpig står til vinst i konflikten.

– Jeg tror heller ikke han vinner søksmålet, men det kommer til å bli interessant. Jeg håper de løser det snart, konkluderer advokaten som har en ukes fri for å spille VM i fischersjakk.

– Samme følelsen som Carlsen

Han er den svakest rangerte spilleren blant oktetten i VM-sluttspillet, og er faktisk nevnt i Hans Niemann-rapporten. Chess.com hevder Niemann jukset i et parti mot islendingen.

– Jeg hadde samme følelsen som Carlsen. Jeg tenkte han ikke var fokusert og åpnet kjapt. Da det ble komplisert, spilte han også raskt. Jeg tenkte først han var ekstremt talentfull. Men jeg tenkte på juks da jeg så på det i retrospekt. Men jeg trodde fortsatt at han ikke jukset, for jeg hadde ikke bevis. Og som advokat er det ikke rettferdig å beskylde ham for juks uten bevis, sier han.

MØTTE NIEMANN: Islands sjakkhåp Hjörvar Gretarsson. Foto: NRK

Denne uken spilles VM på Island, og arrangøren har satt i gang ekstra tiltak for å forhindre juks. Det er sikkerhetssjekker og fem minutters forsinket TV-signal fra Island.

– Det er galskap. På dette nivået kjenner vi alle her. Det er mye risiko med å jukse. Fordi da er navnet ditt og karrieren over. Niemann har nettopp blitt 19, og ingen kjente ham før. Carlsen så noe galt og trakk seg. Jeg applauderer ham for å gjøre det, sier Wesley So, regjerende verdensmester.

– Det har skjedd mye den siste tiden. Hvordan har det vært å forberede seg til dette?

– Det har vært veldig gøy å forberede meg til dette, og å se på fischersjakk er gøy uansett, svarer Magnus Carlsen til NRK.