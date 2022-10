Klagen begrunnes med de store skadene på hans rykte, karriere og liv.

Det er Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Danny Rensch, Carlsen sitt selskap Play Magnus Group og nettstedet Chess.com som har blitt saksøkt. Det kommer frem i et rettsdokument, og Niemann har bekreftet søksmålet selv.

– Søksmålet taler for seg selv, skriver amerikaneren på Twitter.

Krever gigantsum

Han krever minst 100 millioner dollar. Summen tilsvarer 1,07 milliarder kroner etter dagens kurs.

– Med dette søksmålet vil Niemann sette skapet på plass, skriver Niemanns advokater Terry Oved og Darren Oved i en uttalelse, som TV 2 har fått tilsendt.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med far og manager Henrik Carlsen, foreløpig uten hell.

I HARDT VÆR: Kritikken har haglet mot Niemann etter at Magnus Carlsen anklaget ham for juks. Foto: TIM VIZER / AFP

Niemanns mentor Maxim Dlugy varslet tidligere denne måneden at jukespåstandene som har rystet sjakkmiljøet den siste måneden kom til å ende med med et søksmål mot Carlsen.

Det skjer etter at Carlsen kom med juksanklager mot Niemann i september.

– Niemann bør vite hva han gjør. Han har ikke svart på sjakkanklagene fra Chess.com. Hvis han skal ta det så seriøst som dette vil jo sjakken bli gransket enda mer. Det er fornuftig hvis han har en god sak, men dette er også en måte hvor han kan bli ytterliggere avslørt på, mener NRKs sjakkekspert Atle Grønn.

For noen uker tilbake kom Chess.com med en 72 sider lang rapport, der det kom en knusende konklusjon om at Niemann skal ha jukset over 100 ganger på nettet.

– Et høyt spill

Grønn mener at Niemann tar en sjanse.

– Han går høyt ut, mener sjakkeksperten.

Han utdyper:

– Hvis han har jukset , synes jeg dette er høyt spill, fordi det blir ikke noe mindre oppmerksomhet rundt jukset.

REAGERER: Sjakkekspert Atle Grønn mener Niemann spiller et høyt spill. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Grønn mener at søksmålet kan lede til flere avsløringer fra Carlsens side.

– For oss i sjakken blir dette interessant, for nå får man kanskje det mer sjakkfaglige på bordet.

I dokumentet kalles Carlsen for «korrupt» og «feig».

– Da turneringsdommerne nektet å gå med på Carlsen korrupte og feige krav om å eliminere Niemann fra konkurransen, slo Carlsen til igjen. Denne gangen med å boikotte resten av Sinquefield Cup i protest – noe som er en uheldig handling fra en topp sjakkspiller, som er regjerende verdensmester.

– Carlsen bekreftet da hans ærekrenkende anklager mot Niemann med et provoserende innlegg på Twitter, som hadde den tilsiktede effekten av spre Carlsens falske anklager om at Niemann hadde jukset mot ham over hele kloden.

Dramatikk over flere uker

Dramatikken som har utspilt seg med ham og Hans Niemann i hovedrollene har vært en stor snakkis både i og utenfor sjakkmiljøet.

Det startet 5. september da Carlsen trakk seg fra Sinquefield Cup etter å ha tapt for nettopp Niemann. Allerede da kom han med hint om juks.

Kun to uker senere møttes de to igjen, og denne gangen tapte Carlsen med vilje, til Niemanns store overraskelse.

Carlsen ventet en stund, men til slutt kom han med uttalelse, der han hevdet Niemann jukset.

– Jeg tror at Niemann har jukset mer – og mer nylig – enn han offentlig har innrømmet, skrev nordmannen på Twitter.

– Jeg tror også at sjakkarrangørene og alle som bryr seg om spillet vi elsker skulle seriøst vurdere å øke sikkerhetsmetodene og undersøkelsene for å hindre juks. Da Niemann var invitert i siste minutt til Sinquefield Cup, vurderte jeg sterkt å trekke meg før turneringen. Men jeg valgte til slutt å spille, skrev Carlsen.

Niemann har innrømmet å ha jukset i spill på Chess.com da han var 12 og 16 år. Siden har han vært utestengt fra nettstedet.