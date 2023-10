Vålerenga legger press på Rosenborg - slo Arna-Bjørnar i innholdsrik kamp

Vålerenga hadde kun tatt to poeng på de siste to kampene i Toppserien og dermed gitt fra seg tabelltoppen til Rosenborg før onsdagens kamp mot Arna-Bjørnar.

Arna-Bjørnar kjemper på sin side for å unngå nedrykk, men de kom til kampens første store sjanse i Oslo onsdag kveld.

Gradvis tok Vålerenga over og etter en halvtime kom uttellingen. Med et lekkert skudd fra 15 meter sendte Olaug Tvedten Vålerenga i ledelsen og bare fem minutter senere doblet hun ledelsen, via Arna-Bjørnars Sigrid Aas.

Arna-Bjørnar slo imidlertid tilbake. Vilde Vedeler reduserte etter 40 minutters spill og ti minutter ut i den andre omgangen utlignet Linnea Sælen da hun kom først på en ball i bakrommet og kunne spasere ballen inn i tomt bur.

Håpet om poeng ble kortvarig for Arna-Bjørnar, for bare fire minutter senere headet Vålerenga-kaptein Ingibjörg Sigurdardóttir ballen i mål og få minutter etter sto det 4-2 etter et selvmål fra Imana Chebel.

Flere mål ble det ikke og dermed er Vålerenga oppe på 49 poeng, like mange som serieleder Rosenborg. Trønderne har både en marginalt bedre målforskjell og én kamp mindre spilt enn laget fra Oslo. Dermed kan det bli spenning om Toppserie-gullet helt inn. Vålerenga møter Rosenborg borte i siste serierunde, 18. november. De to lagene møtes også i cupfinalen 26. november.

Arna-Bjørnar ligger nest sist og på kvalifiseringsplass, ett poeng foran Avaldsnes på nedrykksplass.