– For å vere ærleg: Å gå vidare i verdscupen er éin ting. Men ærleg talt så har eg nesten heilt frå første dag lurt på kva eg gjer her, seier Carlsen i eit intervju med Det internasjonale sjakkforbundet (Fide), og følgjer opp:

– Kvifor bruker eg all denne tida på å spele klassisk sjakk, som eg synest er stressande og kjedeleg?

Nordmannen har vunne det meste som kan vinnast i sjakkverda, men verdscupen i sjakk har han aldri vunne. På fire tidlegare deltakingar er to tredjeplassar hans beste resultat i turneringa.

Verdscupen blir spelt som ein rein utslagsturnering, der spelarane speler to parti mot kvarandre i klassisk sjakk. Eit eventuelt omspel held så fram med hurtig- og eventuelt lynsjakk.

I årets turnering, som starta i Baku 30. juli, har Carlsen slått ut Levan Pantsulaia og landsmannen Aryan Tari på veg til fjerde runde. Der tapte han den første av to parti mot tyske Vincent Keymer onsdag.

Carlsen måtte dermed vinne partiet torsdag for å sikre eit omspel, noko han til slutt klarte. Men utan å imponere stort. I intervjuet med Fide beskriv han sjølv korleis han trudde det heile var over etter å ha eit dårleg bondetrekk.

– Då tenkte eg: «Det var den verdscupen». Så då gjekk eg på toalettet. Meir i vantru enn noko anna, seier han.

Redninga til Carlsen var at Keymer hamna i tidstrøbbel. Etter eit par feil frå tyskaren, vann Carlsen partiet. Dermed skal dei to møtast til eit omspel fredag for ein plass i femte runde (åttedelsfinale).

Magnus Carlsen i verdenscupen i sjakk Ekspander/minimer faktaboks 2005: 10. plass 2007: 3. plass 2009: Ikke med 2011: Ikke med 2013: Ikke med 2015: Ikke med 2017: Røk ut i tredje runde 2019: Ikke med 2021: 3. plass

– Ville ikkje vore skrive av ein PR-rådgivar

NRKs sjakkekspert Atle Grønn humrar nærast når han snakkar om Carlsens intervju.

– Han er alltid upolert og ærleg, men han kjem jo med ein kommentar som for sjakken og for arrangøren er ganske forferdeleg å få, seier Grønn.

Grønn meiner Carlsen i alle år nytta sin posisjon som verdseinar og sjakkstjerne til å promotere sjakken, men seier kommentaren torsdag er noko som «sjokkerer oss alle noko».

– Ein kan seie at det er ein viss underhaldningsverdi i slike utsegn som han kjem med, men eg må innrømme at det var litt drygt å høyre det frå den fremste sjakkspelaren i verda, seier Grønn.

SJAKKEKSPERT: Atle Grønn. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Sjakkeksperten meiner Carlsen har rett i at klassisk sjakk kan vere kjedeleg, men:

– Han er litt slurvete når han kallar det kjedeleg. Det har ikkje vore kjedeleg her i partia hans. Den setninga der trur eg ikkje ville vore skrive av ein PR-rådgivar, seier Grønn.

Grønn peikar vidare på at «kjedeleg» også kan spele på dei dårlege resultata til nordmannen i Norway Chess i sommar.

Der vann han ikkje eit einaste av dei ni partia som vart spelte i klassisk sjakk (åtte gonger remis og eitt tap).

– Ikkje ein god sinnstillstand

For Carlsen vart nesten-exiten ei påminning om at han tidlegare har slite i verdscupen.

– Det er ikkje ein god sinnstilstand. Du må først og fremst prøve å gjere det bra. Men det var tankane mine i går (onsdag), at viss eg ryk ut i morgon (torsdag), så vil det vere ei ny audmjuking i verdscupen, seier Carlsen.

– Eg veit at eg vil gløyme det om nokre dagar, men det er ikkje heilt ideelt. No har eg fått mitt første skremmeskot og det blir eit omspel i morgon (fredag) som sikkert vil bli utfordrande. Men eg er framleis med, noko eg er glad for, seier han.

Omspelet mot Keymer starta 13.00 fredag og enda i remis. Dermed må dei ut i eit nytt omspel.

Finalen i turneringa blir spelt 22. og 23. august, med eit eventuelt omspel 24. august.