Ekspert reagerer på «Carlsen-brev» til Ukraina: – Jeg gadd ikke å lese brevet

Carlsen er en av flere sjakkstjerner som ber ukrainske myndigheter gjøre unntak for stormesteren Vasyl Ivantsjuk.

54-åringen fra Ukraina har fått et wildcard til verdenscupen i sjakk av Det internasjonale sjakkforbundet (Fide), men blir nektet å delta. Det har den ukrainske regjeringen bestemt.

Etter Russlands invasjon besluttet nemlig Ukraina at deres utøvere ikke har lov til å delta i turneringer hvor også russere og belarusere konkurrerer.

SIGNERT BREV: Hikaru Nakamura til venstre og Magnus Carlsen i midten var med på signere brevet som ble videreformidlet av Fide. Her fra VM i lyn- og hurtigsjakk i Almaty. Foto: Christian Grieg Sander / NRK

– Jeg synes ikke brevet er så interessant. Jeg reagerer mye mer på at Fide bruker denne saken til å kritisere den ukrainske idrettsledelsen og legge presse på dem, sier Russland- og sjakkekspert Atle Grønn til NRK.

– Snakker ikke om elefanten i rommet

Mange idretter har utestengt Russland, mens de i sjakken får lov til å delta under det nøytrale Fide-flagget.

– Ivantsjuk er en ekte sjakklegende, elsket av fans over hele verden, en spiller som har brakt ære til Ukraina utallige ganger, blant annet med to lagseire under sjakk-OL. Vi blir stolt og glad hver gang vi har muligheten til å spille mot ham, heter det i et åpent brev til Fide.

SJAKKPROFIL: En rekke stjerner ønsker at Vasyl Ivantsjuk får delta i verdenscupen i sjakk. Foto: Alvaro Barrientos / AP

Det er signert av Carlsen, verdenstoer Hikaru Nakamura, verdenstreer Fabiano Caruana, verdensmester i fischersjakk Wesley So og sjakkveteranen Boris Gelfand. Brevet er delt av Fide, som oppfordrer sjakkmiljøet til å engasjere seg i saken og dele budskapet fra spillerne.

– Jeg gadd ikke å lese det brevet fra stormesterne, sier Grønn.

Han begrunner det slik:

– Folk snakker ikke om elefanten i rommet som er Russlands krigføring.

Han mener Fide fremstår hyklersk når de prøver engasjere sjakkverdenen til å få Ivantsjuk med.

KRITISK: Sjakkekspert klarer ikke å engasjere seg i brevet fra sjakkprofilene. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– De klarer ikke å si høyt at Ukraina er angrepet av Russland. De klarer ikke å si høyt hvorfor Ivantsjuk ikke drar og spiller. De later som at dette er et problem fra ukrainsk side. De klarer ikke å snakke om elefanten i rommet.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Fide om Grønns uttalelser, men har foreløpig ikke lykkes.

Reagerer på uttalelse

Ivantsjuk er tidligere verdenstoer og en stor profil i sjakkmiljøet. Carlsen og co. beskriver det som en «stor skuffelse» at Ukraina nekter ham deltakelse i storturneringen.

– Vi tror at hans deltakelse vil bringe glede til mange, spesielt ukrainere, og vi ber respektfullt om at dere gjennomgår avgjørelsen og gir den nødvendige tillatelsen, skriver de.

«Hvorfor kan man ikke snakke om det som er interessant?», spør Grønn seg om Fide-uttalelsen og det som står i brevet.

– Jeg har ikke imot at de store spilleren vil se han spille. Det er ikke vond vilje fra de beste spillerne. Men det er symptomatisk for sjakkverden at man ikke tar tak i det som er det store problemet.

Brevet er adressert til Ukrainas ungdoms- og sportsminister, Vadym Huttsajt. Han er også leder for landets olympiske komité.

NRK har spurt Carlsens far og manager, Henrik, om en kommentar, men foreløpig uten svar.

Huttsajt har tidligere truet med å boikotte OL i Paris i 2024 om Russland og Belarus får delta. IOC har fremdeles ikke tatt en endelig avgjørelse angående landenes deltakelse.

– Vi kjemper for en fullstendig utestengelse av russere og belarusere fra internasjonale turneringer mens krigen pågår. De burde ikke få konkurrere under noe flagg, uttalte ministeren nylig, ifølge chess.com.