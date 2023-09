Dramatisk F2-exit for tittelkandidat Vesti – Hauger på 5.-plass

Theo Pourchaire suser mot Formel 2-tittelen etter at Frederik Vesti ble presset av Monza-banen. Dennis Hauger fikk et rotete løp, men hevet seg seks plasser.

Nordmannen startet i 11. startspor i søndagens hovedløp, og på en dramatisk dag på Monza-banen fikk han plukket flere plasser mot slutten.

Det skal imidlertid nevnes at Hauger kan få tidsstraff for en episode på 18. runde. Da måtte han ut i sjikanen for å unngå en kollisjon med Richard Verschoor, og der kjørte han borti to isoporkjegler.

Han havnet på gresset da Roman Stanek (Trident) brått skar ut til høyre og sperret for den danske Prema-føreren. Det førte til at Vestis bil snurret rundt. Dansken var ikke nådig på lagradioen.

– Hva er det han gjør? Han kjører meg rett inn i veggen! utbrøt han.

Vesti satte seg på en trestubbe utenfor banen og fortvilte. Stanek fikk fem sekunders tidsstraff, men det er nok ingen trøst for Vesti.

Vesti lå sju poeng bak sammenlagtleder Pourchaire før søndagens hovedløp. Bare én løpshelg gjenstår etter Monza-løpene, og dermed er det svært lite sannsynlig at Pourchaire gir fra seg tittelen. (NTB)