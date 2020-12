– Nakamura gjorde en kjempetabbe på dette nivået og Magnus Carlsen kastet seg over ham, sier NRKs ekspert Torstein Bae.

Etter 54 trekk ga amerikaneren seg.

– Det var deilig å se ham gå seg bort. Det gjør at jeg sannsynligvis får førsteplassen, og det er gledelig, sier Carlsen til NRK.

Nakamura skjønte at han hadde gjort en brøler, ristet på hodet og var tydelig misfornøyd med seg selv.

– Fenomenalt spill av Magnus, sier Torstein Bae.

Se hele situasjonen i videovinduet øverst i saken.

Startet med maratonparti

– Jeg følte meg veldig mye bedre i dag, sier Carlsen om eget spill.

Siste parti, mot Jan Nepomnjasjtsjij, endte med rask remis.

– Begge var garantert avansement med remis. Jeg tror ingen av oss ville fortsette å spille ettersom begge var garantert plass, sier Nepomnjasjtsjij til NRK.

Carlsens første parti ble langt mer dramatisk.

Partiet mellom Aleksandr Grisjtsjuk og Carlsen varte i over en time og 115 trekk.

– Det er et av de lengste partiene vi har sett noen gang, kommenterte Torstein Bae.

Det ble en skikkelig kamp på brettet der Carlsen sto en bonde over mens russeren havnet i tidsnød.

– Han er nok litt skuffa over at han ikke fikk mer ut av dette. Det var akkurat dette som gjorde at han vant mot Dubov, sier Bae.

– Endelig tok turneringen fyr, meldte ekspert Atle Grønn.

Carlsen vant over Dubov i søndagens første parti, hans eneste seier hittil i turneringen.

DIREKTE: Følg NRKs sending fra turneringen her.

Kunne ha vunnet

Grisjtsjuk opparbeidet seg tidlig en fordel på klokken, mens Carlsen havnet nesten fem minutter bak.

Så tok Grisjtsjuk seg en lang tenkepause i neste trekk og mistet hele forspranget.

– Det handler om ikke å finne det beste trekket der og da, men å finne de gode posisjonene på brettet, kommenterte Torstein Bae.

Etter den lange pausen utjevnet klokken seg, og «pila» svingte begge veier.

– Dette kan gå begge veier. Det er ikke så jevnt og remis-aktig, sier Torstein Bae.

Mot slutten fikk Carlsen et kjempeovertak på klokka, mens Grisjtsjuk flere ganger var nede i to sekunder.

– Dette er en fight. Det er først og fremst en fight, sier Bae.

Sjakk-computeren Sesse viste at Carlsen hadde seiersmuligheter, men Carlsen fant ikke de vinnende trekkene.

Antón i kjempetrøbbel

Mandag spilles de tre siste rundene i innledende runder. De åtte beste tar seg til kvartfinalene som starter tirsdag.

Stillingen i mestermøtet Ekspandér faktaboks Etter 10 runder: 6 poeng: Magnus Carlsen 5,5 poeng: Hikaru Nakamura 5,5 poeng: Levon Aronjan 5,5 poeng: Tejmur Radzjabov 5,5 poeng: Jan Nepomnjasjtsjij 5,5 poeng: Wesley So 5 poeng: Daniil Dubov 5 poeng: Aleksandr Grisjtsjuk 4,5 poeng: Pentala Harikrishna 4, 5 poeng: Anish Giri 4 poeng: Maxime Vachier-Lagrave 3,5 poeng: David Antón