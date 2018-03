Må kjøre 900 km for å spille NM-kvalifisering

– Det her er skikkelig lokalderby – bare 500 kilometer unna, sier Bjørnevatn-trener Anton Romanov.

Vanligvis når Kirkenes og Bjørnevatn møtes til lokaloppgjør, er det ti kilometer mellom lagenes hjemmebaner. En kjøretur på omtrent 15 minutter.

På grunn av vinter og mangel på haller i Finnmark, må begge lagene denne helgen sette seg i biler og kjøre 460 km til Finnmarkshallen i Alta for å spille NM-kvalik lørdag. En tur på godt over seks timer hver vei.

460 km hver vei

– Vi kjører til Karasjok fredag, og overnatter der. Hotellene i Alta var smekkfulle hele helgen, så vi må overnatte halvveis, forteller Romanov.

Bjørnevatns 16 spillere, samt oppmann og trener setter kursen mot Alta i fem leiebiler. Men lange turer til kamp er ikke ukjent for lagene i nord.

FINNMARKSHALLEN: Kun en hall i Finnmark er stor nok for spill i norgesmesterskapet. Dermed må flere lag reise til Alta for å spille kampene sine. Foto: NRK

– I fjor brukte vi gjennomsnittlig fem timer for å komme oss til bortekamper. Så vi er vant med det – og er det en ting vi er vant med her i Finnmark, så er det å reise, sier han.

Og selv om det kanskje ikke er den beste oppladningen, gjelder dette for begge lagene.

– Jeg må poengtere – vi klager ikke på dette her altså. Vi ser fram til å komme oss til Alta og spille kamp, sier Romanov.

Vil ha større hall

– Jeg tror hvis man hadde plassert «søringer» i den her situasjonen så hadde det nok blitt en del skrik. Det er sikkert vanskelig å forstå for lag på Østlandet der man har en halvtimes reisetid til bortekamp at vår nærmeste bortekamp er 170 km unna, sier Kirkenes-trener Eivind Blix.

Kirkenes kjører rett til Alta fredag og overnatter på en campingplass for å få bilturen ut av beina.

SAMHOLD: Selv om det er mye styr med de lange reisene, er det veldig mye positivt med å dra på tur også, sier Kirkenestreneren. Foto: Privat

– Er det optimalt med en slik opplading før kamp?

– Det er jo ikke optimalt. Det å spille kamp i Alta er jo ikke uvant, men det er jo klart at det er langt!

– Burde det vært flere storhaller i Finnmark?

– Det er et fantastisk godt spørsmål. Det hadde betydd så uendelig mye for oss og ha en hall i full størrelse, sier han.

Med stor bane i Barentshallen i Sør-Varanger hadde ikke lagene bare sluppet store økonomiske utgifter for leiebiler, overnatting og mat til en full tropp. Den sure bilturen hjem for det tapende laget ville også vært betraktelig lettere.

– Det er klart å turen hjem etter tap er sur bestandig. Det er dårlig stemning, og man venter bare på å komme hjem – mens med en seier er det bare kos.

– Så det er det vi planlegger da, sier Blix.