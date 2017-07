Lyon ser på Andrine Hegerberg: – Jeg vet at det er interesse

Landslagsspilleren var på banen under generalprøven mot Frankrike tirsdag. På tribunen satt det representanter fra to klubber, som fulgte den norske midtbanespilleren med spesiell interesse.

– Jeg vet at det er interesse, det var i hvert fall to klubber som jeg vet om som var for å se på meg i dag, sier hun til NRK.

– Det er artig

NRK vet at det var representanter fra en engelsk og en fransk klubb til stede for å se på Hegerberg under landskampen mot Frankrike.

Andrine Hegerberg under landskampen mot Frankrike tirsdag. Foto: Francois Nascimbeni / AFP

Etter det NRK forstår er det søsterens klubb Lyon og Manchester City som er interessert i Hegerberg. Lyon vant mesterligaen i både 2016 og 2017 med Ada Hegerberg på laget, mens City regnes som et av Europas beste lag.

– Det er artig, men fokuset er på EM og landslaget akkurat nå, sier hun.

Hegerberg understreker samtidig at hun trives godt i Birmingham, og at hun ikke utelukker å forlenge kontrakten med den britiske klubben.

– Jeg har hatt et veldig fint år i Birmingham, så jeg er absolutt fornøyd med situasjonen akkurat nå, sier fotballspilleren.

– Får ta en evaluering

– Hvilken type klubb skal kunne utvikle deg videre?

– Nå har jeg fått veldig god hjelp i Birmingham, som sagt, men jeg føler også at mine kvaliteter som fotballspiller har blitt satt pris på der. Så jeg får ta en evaluering når den tiden kommer.

Andrine Hegerberg signerte for Birmingham 15. juni 2016 etter tre år i svenske Kopparbergs/Göteborg.

I mai tok laget seg til FA-cupfinale mot Manchester City, der hun og lagvenninnene tapte.

– Det var utrolig rått. Akkurat nå er det drøm og mareritt på én gang. Veien hit har vært et eventyr, men samtidig er det en bitter følelse å stå her, sa hun.

Norge EM-åpner mot vertsnasjonen Nederland 16. juli. Kampen vises på NRK.