– En meget skuffende første omgang av Norge og en svak start på andre, men jentene spilte seg stort opp. Den siste halvtimen må ta med seg inn mot matchen mot Nederland, sier NRK-ekspert Tom Nordlie.

Seks minutter før slutt ble Maren Mjelde spilt gjennom, tok ned ballen og satte den sikkert tilside for keeper. Chelsea-spilleren sørget dermed for at Norge fikk med seg 1-1 fra generalprøven mot Frankrike før EM-testen i Utrecht søndag.

– Det var veldig viktig at vi fikk med oss 1-1. Det gir en mye bedre følelse. Vi klarte ikke skape nok store sjanser, men det er her nivået ligger, sier Ada Hegerberg til NRK.

Hun møtte seks av sine lagvenninner i Lyon tirsdag kveld, og en av dem brukte kun tre minutter på å markere seg.

Camille Abily fikk stå helt alene foran mål på et innlegg fra gode Elodie Thomis og nikket ballen kontakt i hjørnet.

Frankrike scoret etter tre minutter Du trenger javascript for å se video.

– Det er for dårlig markering. Nora Holstad Berge blir «ballwatching» og plukker ikke opp spiller. Frankrike vet hvilke rom de skal angripe Norge i, uttalte Nordlie.

Hegerberg misset en sjelden norsk sjanse etter 19 minutter i en omgang der det meste handlet om Frankrike. Først den siste halvtime hevet Norge seg.

Positiv 17-åring

Sju minutter før slutt var Hegerberg nær ved å finne Guro Reiten før Caroline Graham Hansens retur ble reddet. Allerede i neste angrep kom Mjeldes 1-1-mål.

17 år gamle Frida Maanum fikk som ventet sin A-landslagsdebut mot Frankrike, og var en av de norske spillere som fikk godkjent for prestasjonen i Sedan.

– Vi ble tatt litt på sengen de første ti minuttene da de kom i rasende fart i alt de foretok seg. Jeg skal ikke si vi hadde full kontroll på kampen derfra og ut, men vi gjorde 80 gode minutter, sier landslagssjef Martin Sjögren.