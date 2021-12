– De har en jobb å gjøre med langrennsformen. Jeg skal ikke bruke ordet krise, men det er sjokkerende hva de leverer i løypa, sa NRKs ekspert Ola Lunde på sendingen fra fredagens sprint.

Det ble en tung norsk dag med Tarjei Bø som eneste nordmann topp 15. I solen i Hochfilzen fikk de norske aldri ordentlig fart på skiene, og Johannes Thingnes Bø hadde beste langrennstid av de norske gutta – nesten halvminuttet bak bestemann i sporet.

– Det er ikke noe oppløftende lesing med norske øyne. Det er for å si det sånn, ikke normalt Hochfilzen-levert i løypa her, sa Lunde.

SJOKKERENDE: Ola Lunde var ikke imponert med langrennsprestasjonen til skiskytterherrene. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Han sier at han er overrasket over at de norske løperne ikke går fortere på ski, og at de er langt unna det nivået vi har sett de siste tre-fire årene.

– Hva kan det skyldes?

– Det kan være to ting. En, at skia ikke er bra nok. To er å stille spørsmål ved den fysiske treninga og formen. Hva har de gjort? Har de endra noe som gjør at de ikke går like fort på ski?, spør Lunde og konkluderer:

– Akkurat nå er jeg litt usikker på det norske nivået.

– Nå er jo hans jobb å dra til med ordentlige kommentarer. Det er jobben hans, så det er lov. Det var absolutt ikke bra nok, verken på skyting eller i løypa. Det er totalen som ikke er bra nok, svarer landslagssjef Egil Kristiansen når han konfronteres med Lundes kritikk.

– Hva må gjøres for å snu en slik dag?

– Det er ikke så ekstremt mye å gjøre. Det er renn i morgen og søndag. Om det er noen som har hokus pokus-løsning på det, så er jeg interessert i å høre den. Vi gjør det samme, så tipper jeg det er en annen gjeng på start i morgen.

– Brutalt tungt

Tarjei Bø var den eneste av de norske løperne som kjempet i toppen på fredagens sprint. Han endte på 5.-plass, 23 sekunder bak tyske Johannes Kühn som vant.

– Jeg bommet siste skuddet, så røk seieren. I dag hadde jeg egentlig en veldig god dag på skytebanen, men det var tøft i løypa. Det føles som du ikke har trent i år. Det var brutalt tungt, sier han til NRK.

BRUTALT: Tarjei Bø fikk det tungt på fredagens sprint. Foto: Matthias Schrader / AP

– Ola Lunde er betenkt. Er det grunn til det?

– Vi vinner litt for lite i forhold til det vi liker, men jeg tror ikke vi skal være så betenkt. Det at det var tungt, var nok mer en felles skjebne for både vårt lag og mange andre, bortsett fra tyskerne i dag.

– Jeg tror de hadde ekstremt gode ski. Jeg gikk jevnt med Émilien Jacquelin og Quentin Fillon Maillet og resten av de jeg ser på som de beste skiskytterne. Vi får prøve å overbevise oss selv og finne argumenter som passer vår felles skjebne, sa Bø.

Rådvill

Lillebroren hans, regjerende verdenscupvinner Johannes Thingnes Bø, var rådvill etter et skuffende løp. Han bommet tre ganger på standplass og slet i løypa. Han var 1.14,1 minutter bak seieren på 29. plass.

– Jeg følte meg rett og slett skikkelig svak i løypa. Jeg klarte ikke å skyve med beina eller ta i med armene. Jeg feiget ut i svinger og motbakker. Alt var feil. Det var håpløst, sa han til NRK – uten at han kunne forklare hvorfor:

– Det vet jeg ikke. Det er bare det som er status. Jeg må bli sterkere og komme i bedre form. Jeg begynte å tenke på hva jeg kan gjøre, og da blir det helt feil fokus.

Storebror Tarjei er selvkritisk på lagets vegne, men hevder samtidig det er gode muligheter for nordmennene til å slå tilbake i løpet av helga.

– Jeg tror vi har litt å gå på formen. For min egen del er jeg godt fornøyd med dagen. Men skal jeg snakke for laget etter fem individuelle løp presterer vi litt dårligere enn vi bør, sier Bø.

– Hva gjør dere for å snu dette?

– Det som er fint med denne idretten er at det mange veier å slå tilbake. Det er som regel farten i sporet vi har litt å gå på, men du kan jo kompensere med å skyte bra. Det er nye sjanser for det resten av helgen, slår Bø fast.

FLAKS: Vetle Sjåstad Christiansen mener det bare er flaks at han beholdt den gule ledertrøya fredag. Foto: Matthias Schrader / AP

Taktisk bom

Vetle Sjåstad Christiansen ble nest beste nordmann i dag og klarte så vidt å forsvare den gule ledertrøya i kamp mot Sebastian Samuelsson.

Han mener, i etterpåklokskapens lys, at laget gjorde en taktisk feil da man valgte å starte i pulje to. Grunnen til det var at de forventet fastere forhold senere i løpet, men fasiten ble motsatt.

– Det var litt løsere enn vi så for oss. I etterpåklokskapens ånd burde vi ikke startet i pulje to, men jeg tror ikke det ble noe tregere. Vi håpte på en liten fordel og slik ble det ikke. Det var en del løsere enn vi hadde trodd. Det var kaldt i natt, men kom litt mye nysnø i går til at det satt seg skikkelig, forklarer sammenlagtlederen av verdenscupen.

– Det er bare jeskla flaks, avslutter Sjåstad Christiansen.