– Jeg har det ikke så kjempebra, sier Lucas Braathen til NRK.

Det har stormet rundt Braathen den siste tiden etter at han gjennomførte et reklamestunt for klesmerket J. Lindeberg i høst. Dette fikk Skiforbundet til å reagere.

Torsdag ble det kjent at Braathen får kjøre verdenscupåpningen i Sölden. Men Skiforbundet har varslet alpinstjernen i et brev at det ligger an til en bot for alpinstjernen.

– Jeg har ikke hatt det bra på en god stund. Sånn er det. Saken har gått så langt som den har. Alle parter har endt opp i den situasjonen vi har. Sånn er det, sier Braathen.

Det var Claus Ryste som torsdag først varslet at Braathen handlet om bot. Ryste sier at de sendte alpinisten et varsel om bot, en såkalt forføyning.

BOT: Lucas Braathen er varslet at han vil få en bot etter reklamebråket. Foto: JOE KLAMAR / AFP

– Det er en tydeliggjøring av vårt standpunkt i saken, sier Ryste.

– Som er?

– At det her er et brudd på markedsrettighetene våre og det vi har solgt. Og at vi ønsker å rydde opp i det, sier sportssjefen.

Har syv dagers tilsvarsrett

Det var TV 2 som omtalte saken om boten først. Nå har Braathen sju dager på seg til å svare på botsvarselet.

Braathen selv var i tydelig labert humør da han møtte NRK torsdag.

– For meg er det ikke all verdens forventninger til det som skjer i helgen, sier Lucas Braathen.

Han sier det han har fått er et brev om en mulig bot fra Skiforbundet med en tilsvarsfrist. Han sier det nå må finnes ut hvem som er juridisk misligholdt.

– Om de vil at jeg skal betale boten så skal jeg gjøre det, som en representasjon om at jeg er lei meg for at jeg også mener jeg gikk for langt, sier Braathen som avviser at han allerede har fått en bot fra Skiforbundet.

Sportssjef Claus Ryste i Skiforbundet. Foto: Lise Åserud / NTB

Ryste sa torsdag morgen at han ikke vil gå nærmere inn på om startnekt ble diskutert.

Bjørn Frølich Braathen, alpinistens far, bekrefter overfor NRK at varslet var mottatt.

– Det stemmer at han har fått et varsel med syv dager tilsvarsfrist. Vi vil gi tilsvar innen fristen, men Lucas er innstilt på å betale boten om det blir resultatet, sier han.

På spørsmål om størrelsen på boten, viser han til Skiforbundet. Ryste ville ikke si hvor stor en bot kan bli.

– Det er ikke pengesummen i seg selv som er poenget, men selve prosessen og tydeligheten rundt at vi må få ryddet opp i dette nå. Vi har solgt noen rettigheter og så må vi komme videre på hva som gjelder og ikke gjelder, sier Ryste.

Vil parkere saken

Braathen holder en egen pressekonferanse fredag. Han ville i utgangspunktet ikke prate om saken torsdag.

Han forklarer at årsaken var at han ikke ville at konflikten med Skiforbundet skulle stjele oppmerksomheten fullstendig. Han ville at det skulle føre til at de andre på laget skulle få sportslige spørsmål. Hans egne følelser brettet han imidlertid ut.

– Etter at jeg har stått noen måneder med et mediekjør mot meg om at jeg er en egoist, ikke tenker på fellesskapet og er grådig, så syns jeg det minste man kan forvente er at jeg skal snakke for meg om det. Så det er egentlig det jeg har tenkt til i morgen. Å få parkert saken og sagt mitt, sier Braathen.

Han mener det ikke er opp til ham selv om siste ord er sagt i saken etter det.

Lucas Braathen med troféet som viste at han var den beste slalåmkjøreren sist sesong. Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP

Bakgrunnen for konflikten som har eskalert før sesongstarten er at Braathen ikke hadde tillatelse fra Skiforbundet til å gjennomføre reklameoppdraget med J. Lindeberg. Det var kontroversielt fordi forbundet mener klesmerket er en konkurrent til deres klessponsor Helly Hansen. Blant annet poserte han på et bilde med ski på skulderen.

Braathen-stuntet fikk også lagkamerater på landslaget til å reagere.

I etterkant av reklamekampanjen vet NRK at det var klare forventninger i alpinmiljøet om at kampanjen skulle føre til en konsekvens for Braathen.

På torsdagens pressetreff før verdenscupen i Sölden påpekte lagkamerat Aleksander Aamodt Kilde at han vet at Braathen angrer på det han har gjort. Braathen-straffen ville han ikke si noe særlig om.

Aleksander Aamodt Kilde før sesongstarten i Sölden. Lucas Braathen til høyre Foto: JOHANN GRODER / AFP

Han påpekte likevel at utøverne må være påpasselige overfor forbundets sponsorer.

– De tar vi vare på. Og de er vi helt avhengig av, sier Kilde.

Henrik Kristoffersen ville ikke si noe om straffen til Braathen.

– Den har jeg ingenting å si noe om, sier Kristoffersen.

Disse stiller for Norge i Sölden Ekspander/minimer faktaboks Kvinner:

Ragnhild Mowinckel, Sportsklubben Rival

Mina Fürst Holtmann, Bærums Skiklub

Kristin Lysdahl, Asker Skiklubb

Thea Stjernesund, Hakadal IL

Maria Tviberg, Geilo IL Menn:

Henrik Kristoffersen, Rælingen Skiklubb

Lucas Pinheiro Braathen, Bærums Skiklub

Rasmus Windingstad, Bærums Skiklub

Alexander Steen Olsen, Kjelsås IL^

Aleksander Aamodt Kilde, Lommedalens IL

Fredrik Møller, Oppdal Alpin

Halvor Hilde Gunleiksrud, Bærums Skiklub

Timon Haugan, Oppdal alpin Norges Skiforbund stiller med 13 utøvere i storslalåmåpningen i østerrikske Sölden til helga.

Vil sette standarden for fremtiden

NRKs alpinekspert Nina Løseth tror konflikten med Skiforbundet har blitt større for Braathen enn hva han hadde forestilt seg. Hun påpeker at straffen fra Skiforbundet vil sette standarden også for fremtiden.

– Det er ikke første gang vi ser dette. Det begynte med Redbull-konflikten. De må virkelig gå en runde og lage spilleregler og tydelig rammeverk som gjelder for alle, der det ikke har noen linjer å krysse, sier Løseth.

– Er det for utydelig nå?

– Ja, rett og slett. Det blir utydelig når noe blir godkjent og noe annet ikke blir godkjent. I bunn og grunn så er det utøverne sitt ansvar og ta det via Skiforbundet, for å få godkjennelse, svarer NRK-eksperten.

Viaplay-ekspert Kjetil André Aamodt mener det er riktig å gi Braathen bot.

– Jeg tror det er viktig å følge de spillereglene som gjelder for Skiforbundet. Både for Lucas og laget som helhet. Han har ganske store sponsorinntekter som drypper på det norske landslaget, og jeg er selv tilhenger av den norske landslagsmodellen. Bryter du de reglene, er det ganske naturlig at det kommer en reaksjon. Nå håper jeg bare de kommer til enighet, sier Aamodt.

– Var det riktig å la Braathen få kjøre i Sölden?

– Man skal alltid la de beste utøverne stille til start. Så får man heller være i en kontinuerlig dialog om eventuelle avtaler som må signeres, svarer Aamodt.

Var i møte

Sist uke bekreftet Braathen selv til NRK at han hadde vært i møte med Skiforbundet. I møtet beklaget han også til Helly Hansen fro at de ble uskyldig skadelidende.

– Jeg var på møte med dem sammen med forbundet på mandag. Det var en konstruktiv samtale, sa Lucas Braathen.

På spørsmål sist uke om Braathen ville bli å se i Sölden svarte Braathen:

– Jeg er i Sölden, ja. Jeg har flybillett som går ned.

Da var det uklart om fjorårets sammenlagtvinner av slalåmcupen kom til å kjøre verdenscupåpningen. Skiforbundet ønsket ikke sist uke å kommentere hvilke konsekvenser reklamekampanjen ville få for Braathen.