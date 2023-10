Lagkompiser ble skuffet av omstridt Braathen-stunt: – Veldig dumt gjort

Det får NRK opplyst fra flere landslagsalpinister.

«Kampanjen var en strek i regningen for fellesskapet. Det var veldig dumt gjort».

«Uryddig».

«Ikke det smarteste han har gjort».

Dette er uttalelser fra ulike landslagsutøvere i alpint som NRK har snakket med. De reagerer på at lagkamerat Lucas Braathen nylig stilte opp i en reklamekampanje for en konkurrent til én av Norges Skiforbunds samarbeidspartnere.

NRK vet at det har fått flere til å lure på hvorvidt Braathen egentlig tenker på fellesskapet i den pågående konflikten med nettopp Skiforbundet.

Bjørn Frölich Braathen, Lucas Braathens far, kan forstå landslagsutøvernes reaksjoner på den omstridte kampanjen.

– Vi ser at dette kan være en måte å se det på, og det respekterer vi, sier han til NRK.

Dette er konflikten mellom alpinistene og Norges Skiforbund Ekspander/minimer faktaboks Lucas Braathen og Aleksander Aamodt Kilde fronter alpinlandslagets konflikt med Norges Skiforbund.

Konflikten har pågått i flere år, og omhandler hovedsakelig spørsmålet om i hvor stor grad utøverne selv har rett på egne bilderettigheter.

En uttalelse fra Norges Skiforbunds lovutvalg vinteren 2022 ga utøverne full seier i en strid om bilderettigheter. Der står det at utøverne og NSF må bli enige om i hvilket omfang forbundet skal få bruke utøvernes bilderettigheter i kommersielle avtaler. Altså at utøverne har rett på større innflytelse i NSFs forhandlinger med sponsorer.

Det utøverne nå venter på er at partene sammen skal forhandle om en ny landslagsavtale som er i tråd med lovutvalgets uttalelse i 2022.

Selv om de foreløpig ikke har signert ny kontrakt, er utøverne underlagt sine tidligere kontrakter på grunn av en klausul som regulerer avtalens varighet.

I september stilte Lucas Braathen likevel opp i en kampanje for en konkurrent til én av Skiforbundets sponsorer. Det skal ha skapt sterke reaksjoner.

Krangel om advokatregning

Braathen er én av to landslagsalpinister som fronter kampen for at utøverne skal få større innflytelse når Skiforbundet selger alpinistenes bilderettigheter. Det har forbundets eget lovutvalg konkludert med at utøverne har krav på.

Alpinlandslagene har utad stått samlet i konflikten, men NRK vet at det tidvis har murret litt i kulissene. Fordelingen av advokatutgifter har skapt både hodebry, uenighet og temperatur.

Og nå er det altså denne reklamekampanjen som har fått flere til å stusse.

IDYLLEN SLÅR SPREKKER: Flere landslagsutøvere har stusset på både Braathen-kampanje og fordelingen av advokatutgifter i forbindelse med den pågående striden. Foto: Erik Flaaris Johansen / NTB

Mange trekker frem at det er stor skjevhet i markedsverdien til de ulike utøverne på laget, og at de som ikke er like store stjerner som frontfigurene Kilde og Braathen, er avhengig av at forbundet har økonomi til at det sportslige opplegget blir godt nok. Da kan ikke enkeltutøvere stille opp for konkurrenter, og dermed svekke verdien av forbundets avtaler, er budskapet til flere utøvere NRK har snakket med.

Ingen av dem vil stå frem med navn.

– Det er viktig at utøverne har respekt for forbundets sponsorer, for det er slik turene, opplegget og støtteapparatet blir finansiert. Det er snakk om verdens beste rammer, sier Arild Olsen.

Han er far og manager til landslagskomet Alexander «Sander» Steen Olsen, men han understreker at han ikke snakker på vegne av sønnen.

– Utøverne må ha fokus på utvikling, ikke på å tjene mest mulig penger. Dessuten må kommunikasjonen fra forbundet bli tydeligere, slik at alpinistene vet nøyaktig hvor grensene går, mener Olsen.

Landslagssønnen ønsker ikke å ha noen mening om saken.

KLAR TIL Å SIGNERE: Jesper Saltvik Pedersen. Foto: Erik Flaaris Johansen / NTB

Heller ikke para-alpinist og gullgarantist Jesper Saltvik Pedersen ønsker å kommentere Braathens reklamepåfunn, men han er tydelig på at han ikke er en aktiv part i saken mot Skiforbundet:

– Vi i para er klare for å signere en kontrakt så fort den foreligger. Jeg har full tillit til at Skiforbundet ivaretar våre interesserer, sier Pedersen,

– En provoserende kampanje å delta i

Lucas Braathens far er tydelig på at sønnen bryr seg helhjertet om de andre landslagsutøverne.

– Lucas er opptatt av fellesskapet, at forbundet skal være velfinansiert, og at det skal få en stor nok bit av utøvernes bilderettigheter å selge til sine sponsorer, men vi har fortsatt ikke klart å få et møte der vi kan forhandle om hvor disse grensene skal gå, sier Bjørn Frölich Braathen.

VIL RYDDE OPP: Lucas Braathen og hans far Bjørn har strukket ut en hånd til forbundets sponsor. Foto: Erik Flaaris Johansen / NTB

Braathen påpeker at teamet har invitert til møte med Skiforbundets samarbeidspartner Helly Hansen. De har vært i dialog angående et fremtidig møte.

– Vi ser at dette var en provoserende kampanje å delta i. Vi har derfor et ønske om få snakke med Helly Hansen. Vi er informert om at de er provosert, og det forstår vi.

Braathen forteller han opplever at utøvernes landslagskontrakter nå kun gir plikter, ingen rettigheter. Dette til tross for at utøverne har loven på sin side når de ønsker større innflytelse i hvordan deres bilderettigheter skal forvaltes. Den samme oppfatningen har både lovutvalget og kontrollutvalget i Norges Skiforbund.

– Lucas har vært lojal hele veien, også i alle månedene som har gått siden lovutvalget konkluderte med at utøverne har idrettens egne lover på sin side, minner pappa Braathen om.

NRK har vært i kontakt med alpinsjef Claus Ryste. Han ønsker ikke å kommentere saken.