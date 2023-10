Alpinisten innrømmer nemlig at han har vært i oppvaskmøte etter reklamestuntet som skapte overskrifter for to uker siden.

Tidligere i måneden stilte han opp i en reklamekampanje for J. Lindeberg – en konkurrent til Helly Hansen som er én av Norges Skiforbunds samarbeidspartnere. Det skapte et voldsomt rabalder.

Både forbund og lagkompiser reagerte på Braathens oppførsel, og NRK vet at det klare forventninger i miljøet om at kampanjen skal føre til konsekvenser for slalåmesset.

Startnekt har blitt nevnt som en mulig sanksjon, nettopp for å unngå at andre utøvere gjør noe tilsvarende.

– Ser vi deg i Sölden?

– Jeg er i Sölden, ja. Jeg har flybillett som går ned, sier Braathen.

– Skal du kjøre i Sölden?

– Nå har jeg svart på det jeg har svart på. Det var det vi ble enige om, sier alpinisten.

Allerede om halvannen uke starter verdenscupsesongen i alpint med renn i nevnte Sölden, men det er altså foreløpig uklart om fjorårets sammenlagtvinner i slalåm kommer til å kjøre.

Dette er konflikten mellom alpinistene og Norges Skiforbund Ekspander/minimer faktaboks Lucas Braathen og Aleksander Aamodt Kilde fronter alpinlandslagets konflikt med Norges Skiforbund.

Konflikten har pågått i flere år, og omhandler hovedsakelig spørsmålet om i hvor stor grad utøverne selv har rett på egne bilderettigheter.

En uttalelse fra Norges Skiforbunds lovutvalg vinteren 2022 ga utøverne full seier i en strid om bilderettigheter. Der står det at utøverne og NSF må bli enige om i hvilket omfang forbundet skal få bruke utøvernes bilderettigheter i kommersielle avtaler. Altså at utøverne har rett på større innflytelse i NSFs forhandlinger med sponsorer.

Det utøverne nå venter på er at partene sammen skal forhandle om en ny landslagsavtale som er i tråd med lovutvalgets uttalelse i 2022.

Selv om de foreløpig ikke har signert ny kontrakt, er utøverne underlagt sine tidligere kontrakter på grunn av en klausul som regulerer avtalens varighet.

I september stilte Lucas Braathen likevel opp i en kampanje for en konkurrent til én av Skiforbundets sponsorer. Det skal ha skapt sterke reaksjoner.

Om Skiforbund-partner: – Uskyldig skadelidende

Onsdag møtte NRK teknikkutøverne på det norske landslaget ved Juvasshytta, hvor de for øyeblikket ligger i trening før sesongstarten.

Dagen før intervjuet ble NRK bedt om å sende en oversikt over hvilke temaer man ønsket å spørre Braathen om.

NRK skrev da at tematikken blant annet ville være om reklamekampanjen med J. Lindeberg, med blant annet bakgrunn og status rundt det.

Rett før intervjuet gjorde Braathen det klart at han ville svare på det NRK hadde nevnt som tema, men at han ikke ville svare på oppfølgingsspørsmål.

– Hvorfor stilte du opp i denne kampanjen?

– Det var ikke spørsmålet ditt.

– Hva var bakgrunnen for disse bildene da?

– Her er det en overordnet sak som har gått over tre år som handler om akkurat disse type tingene. Det eneste jeg har å kommentere er at siden sist vi har snakket sammen, så har vi etter lang tid prøvd å få en samtale med Helly Hansen. Det har vi fått, sier Braathen.

Sportssjef for alpinistene, Claus Ryste, bekrefter også til NRK at de har hatt et møte sammen med Braathen og Helly Hansen.

Braathen fortsetter:

– Jeg var på møte med dem sammen med forbundet på mandag. Det var en konstruktiv samtale hvor jeg overfor Helly Hansen som uskyldig skadelidende fikk ... Ja, de ble uskyldig skadelidende for den kampanjen. Det er det jeg har å kommentere til det.

– Så status er ... Får det noen konsekvenser for deg?

– Det var det jeg svarte på nå, sier Braathen.

NRK har spurt Skiforbundet om hvilke konsekvenser kampanjen vil få for Braathen. Det har de ikke ønsket å kommentere.

Ønsker intern håndtering

23-åringen har stått i en konflikt med Norges Skiforbund i en årrekke. Sammen med lagkamerat Aleksander Aamodt Kilde fronter han kampen for at utøverne skal få større innflytelse når Skiforbundet selger alpinistenes bilderettigheter.

På spørsmål om Braathen tror reklamekampanjen han stilte opp i, kan ha påvirket konflikten med forbundet i negativ forstand, svarer han:

– Inntil videre så har jeg, etter lang tid med å prøve å nå ut til Helly Hansen, fått til det. Vi har startet en samtale rundt det. Det er et emne som blir håndtert internt mellom utøvergruppe, forbund og Helly Hansen som partner.

– Så du kommer ikke til å gå ut med eventuelle konsekvenser av det?

– Vi har en konflikt som det er en samtale om nå. Internt, svarer Braathen.

Intern løsning er også det landslagsutøver Rasmus Windingstad trekker frem på spørsmålet om kontraktskonflikten, en konflikt som Atle Lie McGrath kaller «interessant».

– I hovedsak så har jeg fokus på å kjøre fort på ski og lagkultur. Det er for meg det viktigste. Ellers står vi inne for dette løser vi internt. Så får vi gjøre en oppsummering senere, sier Windingstad.

Sportssjef Ryste forteller til NRK at løperne som starter i Sölden, vil bli kommunisert ut rundt én uke i forveien.