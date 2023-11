– Eg håpar ikkje eg øydela beinet hans no. Herregud.

Slik reagerte påverkar og TV-profil Oskar Westerlin etter at UTV-en han køyrde velta oppå foten til passasjer Nicolay Ramm.

Dei to var i Abu Dhabi-ørkenen i samband med innspelinga av episoden av NRK-serien Helt Ramme sportar. Ulykka skjedde i desember.

PROGRAMLEIAR: Nicolay Ramm er programleiar i Heilt Ramme sportar. Her er han avbilda under Idrettsgallaen 2023. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Bileta frå ulykka viser nokre dramatiske minutt, der Ramm skrik ut i smerte medan Westerlin og fotografen prøvar å løfte UTV-en bort frå foten til NRK-profilen.

Medan duoen ventar på ambulansen, er det tydeleg at sjåfør Westerlin er svært engsteleg for situasjonen til Ramm.

– Eg hadde veldig dårleg samvit. Eg hadde det ikkje moro der. Det var eg som var sjåfør og det var derfor mitt ansvar ved ein krasj. Eg hadde vondt, seier Westerlin til NRK no.

For ordens skyld: Nicolay Ramm er tilsett i NRK Sport, men var ikkje involvert i det redaksjonelle arbeidet med denne saka.

Frykta beinbrot

Ulykka skjedde i samband med synfaringa av løypa dei to skulle konkurrere i under VM i ørkenløp dagen etter. Duoen fortel at UTV-en velta då Westerlin svinga og kom borti eit område med meir tettpakka sand enn elles.

– På eit eller anna vis hamnar beinet mitt under bilen. Det innsåg eg først då eg låg der. Då tenkte eg «no har eg fleire hundre kilo bil på beinet mitt». Vi fekk panikk og det høyrer ein i opptaket. Der og då trudde eg at eg var kvesta for livet, seier Ramm.

NRK-programleiaren vart hasta til sjukehuset i Abu Dhabi. Han frykta at beinet var brekt, men fekk raskt beskjed om at beinet «berre» var kraftig forslått.

FEKK BEHANDLING: Nicolay Ramm måtte på sjukehus etter ATV-uhellet. Foto: Nils Fredrik Røren / NRK

Vart kvalm av å sjå ulykka på nytt

Sjølv om sjukehusopphaldet vart kort, sette skaden han ut av spel i lang tid. Ramm fortel at han hadde smerter i foten i fire månader, og at han framleis er prega. Han måtte difor flytte ein av turane som var planlagd i samband med TV-serien.

34-åringen vart kvalm då han såg videoen av hendinga for første gong.

BLI IKKJE KLANDRA: Nicolay Ramm ber ikkje nag overfor Oskar Westerlin (biletet) etter ulykka. Foto: Tuva Åserud / NTB

– Eg fekk traumatiske flashbackar av å sjå det igjen i starten. No har eg heldigvis sett det nokre hundre gonger. Første gong var ganske ubehageleg. Og ikkje minst av å høyre lyden eg lagar. Det er rein og skjer panikk, seier han.

Ramm forsikrar Westerlin at han på ingen måte klandrar han for ulykka.

– Dette var rein og skjer uflaks. Det var eit «guttastemning-augneblink» der ting gjekk litt over styr, seier han og smiler.

SJÅ EPISODEN: Oskar Westerlin og Nicolay skal delta i VM i ørkenløp i Abu Dhabi.

NRK-sjef meiner tryggleiken var vareteken

Anders Rove Bentsen, redaksjonssjef for utvikling, har ansvar for innspelinga av TV-serien. På spørsmål om tryggleiken var godt nok vareteken under innspelinga, svarer han:

– Vi ønskjer naturlegvis ikkje at nokon skal bli skadde på opptak, og tek derfor tryggleiken på største alvor. Før dette opptaket gjorde vi ein grundig risikoanalyse. Under køyringa i ørkenen hadde vi mellom anna eit team som følgde Oskar Westerlin og Nicolay Ramm tett heile vegen. Ramm og Westerlin brukte også både hjelm og belte heile tida.

– Dessverre skjedde det ei ulykke som naturlegvis ikkje var planlagd. Då uhellet først var ute, gjekk det i røynda berre nokre sekund før teamet fekk løfta bilen vekk frå Nicolays fot. Han vart så frakta bort i ein bil frå arrangøren og umiddelbart køyrd til sjukehus der han vart godt vareteken. Nicolay var aldri åleine på sjukehuset.

Bentsen legg til at Ramm har sjølv vore med å klippe episoden og godkjend at bileta kan brukast.