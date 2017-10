LSK Kvinner har tatt seriegull, tre serierunder før slutt. Det ble klart søndag, etter 1–3 mot Kolbotn. To mål fra Emilie Haavi, og et fra Ingrid Kvernvolden ga LSK Kvinner seriemesterskapet for fjerde år på rad.

LSK Kvinner var spådd en langt tøffere oppgave i år, etter at store deler av laget slutten etter fjorårssesongen. Blant dem Haavi, som gikk til Boston Breakers i fjor høst, men som etter seks kamper innså at USA ikke var noe for henne. Derfra tilbake til LSK, og til et EM der Norge på ingen måte fungerte som ventet.

Men i gullfinalen var det nettopp Haavi som funklet. Hun skåret selv to vakre mål og la opp til det tredje.

– Det var ikke dette jeg hadde sett for meg i januar, men det føles veldig, veldig bra, sier hun til NRK.

– Det har virkelig svingt, jeg har vært innom hele spekteret av følelser, fra store skuffelser og nedturer til å stå og feire seriegull, sier hun.

To mål på fire minutter

Det var den soleklare ligalederen mot tiendeplassen. 50 poeng mot ni poeng. 44 plussmål mot 28 minus. Gullkamp mot knivene på strupen. Men det var Kolbotn, med sin målsnitt på 0,6 per kamp, som tok ledelsen.

Sjokket kom etter 33 minutter. Da fikk Kolbotns Karina Sævik ballen feilvendt innenfor LSKs sekstenmeter. Hun fikk vendt opp og lobbet ballen nydelig og utagbart over LSKs Fiskerstrand.

Ledelsen holdt i fire minutter. Da slo Guro Reiten en nydelig stikker inn til Emilie Haavi, som var iskald med Kolbotns keeper, Aurora Mikalsen.

Med Kolbotns ni poeng i bakhodet skulle man kanskje tro at lufta gikk ut av ballongen, men det var hjemmelaget som fikk neste store mulighet, og det var bare en god Fiskerstrand i LSK-buret som hindret 2–1 på et hardt og velplassert Kolbotn-skudd.

Haavi kampens gigant

Lagene gikk til pause etter en jevnspilt og spennende affære, men lufta gikk noe ut av lagene i andre omgang. Likevel var det LSKs rutine, talent og trening som ble utslagsgivende. Etter 80 minutter var igjen Haavi på riktig plass, igjen var det Reiten som var nest sist på ballen, og hun dundret ballen i nettaket. 1–2.

Fem minutter etter: Denne gangen er Haavi servitør til Ingrid Kvenvolden, som setter spikeren i kista.

Kolbotn hadde før kampen ni poeng og lå på kvalikplass, ett poeng foran Grand Bodø med fire kamper igjen å spille. Et lyspunkt for laget fra Oppegård er iallfall at Grand gikk på en stjernesmell mot Sandviken, men kampen om kvalikplassen fortsetter trolig til sesongslutt.