Lillestrøm innkalte til møte med supporterne etter bruken av det oppsiktsvekkende banneret under kampen mot Brann søndag.

Banneret hadde teksten «Mind the gap», på et T-banesymbol, en drøy måned etter at en Brann-supporter kom i klem mellom perrongen og en T-banevogn i Oslo.

Mandag møttes styrene i klubben og supportergruppen. Kanari-Fansens styreleder Ståle Nordhagen ønsket ikke å gi en umiddelbar kommentar, men styret sendte ut en pressemelding senere mandag kveld.

– Styret i Kanari-Fansen ønsker å gjøre det klart at det ikke finnes noen som helst unnskyldning for tankeløsheten som her ble utvist i forbindelse med denne markeringen, står det i pressemeldingen.

Som en konsekvens trekker tribune- og tifoansvarlige, Ine Opdahl og Thor-Arne Sandli seg fra styret med umiddelbar virkning.

Styret har forståelse for at det blir stilt spørsmål ved veien videre for supporterklubben.

– Det er rimelige spørsmål, men vi ber om forståelse for at det vil ta litt tid å få summet seg etter et svært hektisk døgn, står det i meldingen.

Lillestrøms styreleder Morten Kokkim forteller at klubben er fornøyd med svarene fra supporterne.

– Vi kalte inn til møte for å gjøre det klart hva vi mener. Det var usmakelig og uakseptabelt. Vi ville høre hva de har tenkt å gjøre med det. Det var et konstruktivt møte, hvor de fortalte hva de skal gjøre på kort og lengre sikt, sa Kokkim til NRK.