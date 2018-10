Dette banneret vekker avsky: – Går det virkelig an å synke så dypt?

Det var søndag 26. august en Brann-supporter kom i klem mellom perrongen og ei T-banevogn på Nationatheateret stasjon i Oslo, på vei til kampen mellom Vålerenga og Brann.

22-åringen måtte amputere venstre bein fra midt på leggen.

I søndagens kamp mellom Brann og Lillestrøm dukket det opp et banner i Lillestrøm-seksjonen på Brann Stadion. Der sto det «Mind the gap» – på et T-banesymbol fra London.

Da tok det av i sosiale medier.

– Har de ingen medfølelse?

Brann-supporter Gjert Moldestad var blant dem som la ut bilde av banneret på Twitter. Han er rystet.

– Jeg skjønner ikke hvor det kommer fra. Vi får håpe at klubben og Kanarifansen som supporterklubb ikke er enig med det som denne gjengen hadde med seg, for det er ikke sånn man har det i Supporter-Norge. Vi står jo samlet i sånne ting som dette, sier Moldestad til NRK umiddelbart etter kampslutt.

– Å gjøre narr av at en ung fyr skader seg, det er så lavmål. Og du ser hvilke reaksjoner det er. Folk er sjokkert. De kan ikke skjønne at det var det de mente. Går det virkelig an å synke så dypt? Har de ingen medfølelse? Jeg synes det er bra med rivalisering, men dette er langt over grensen, sier Moldestad.

Overfor VG hevder imidlertid talsmann i Kanarifansen, Thor-Arne Sandli, at det hele handler om en feiltolkning.

– Tanken bak banneret var at det var myntet på våre egne. Vi har klart å bygge opp et lite gap ned til nedrykksstriden gjennom to kjempesterke seiere. Tanken bak banneret var å minne våre spillere på at de måtte være bevisste på det gapet ned. Men så forstår jeg at denne blir oppfattet som kontroversiell, sier Sandli til VG.

Den forklaringen kjøper imidlertid ikke Moldestad:

– Hvorfor skal de da bruke T-banesymbolet?

– Beklager på det sterkeste

Robert Lauritsen, som er daglig leder i Lillestrøm, reagerer uansett kraftig. Han hadde ikke selv sett bilder fra situasjonen da NRK snakket med ham søndag kveld, men reagerer likevel kraftig.

– Vi som klubb tar avstand til sånt. Det er ikke noe vi ønsker å være bekjent av. Vi beklager på det sterkeste at våre supportere tar fram sånne symboler, sier han.

Lauritsen vil ta grep for å finne ut hvem som sto bak banneret, som ifølge Moldestad kom opp tidlig i andre omgang.

– Nå skal jeg se på repriser, så må vi snakke med fansen. Jeg regner med det kommer en rapport på dette i morgen tidlig, så må vi se på det. Vi ønsker ikke å støtte sånne idiotiske ting, fastslår han.

Kampen endte for øvrig 1-1