– Først og fremst tenker jeg at han burde vært svensk, ler Anders Gärderud, som er olympisk mester på 3000 meter hinder fra OL i Montreal i 1976.

Under Diamond League-stevnet i Monaco fredag løp Jakob Ingebrigtsen inn til fjerdeplass på 1500 meter, og ny personlig rekord med tiden 3.31.18. Det er også europeisk juniorrekord.

Gärderud er nå friidrettsekspert for SVT. Han beskriver Jakob Ingebrigtsens resultat i Monaco som makeløst.

– Jeg er så imponert. Vi ble nesten stumme på svensk kommentatorplass, sier Gärderud om løpet.

STUM AV BEUNDRING: Olympisk mester på 3000 meter hinder Anders Gärderud. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Tror Jakob kjemper om VM-medaljer i 2019

– 3.31 som 17-åring er mye raskere enn jeg løp, forteller BBC-ekspert Steve Cram.

Han var selv en av verdens aller beste mellomdistanseløpere på 80-tallet. Cram tok i sin tid VM- og EM-gull på 1500 meter. Under OL i Los Angeles i 1984 ble det sølv.

Storebror Henrik Ingebrigtsen har tidligere fortalt at Steve Crams tider har vært en viktig motivasjonsfaktor for hans egen del.

Nå tror BBC-eksperten at Jakob Ingebrigtsen kan få en minst like imponerende merittliste.

– Jakob har hatt en fantastisk sesong. Etter hva jeg hører har han mye mer inne. Norge har en VM-utfordrer neste år, og under OL i Tokyo om to år.

Du var første person under 3.30, tror du Jakob vil klare det?

– Han har 3.31 som 17-åring, så selvfølgelig bør det gå.

TROR PÅ MEDALJER I VM OG OL: BBC-ekspert Steve Cram. Foto: ALI IQBAL TAHIR

– Har ei framtid som verdensrekordholder

Svenske Gärderud mener at potensialet til Jakob ikke ser ut til å ha noen grense.

– Han har alle muligheter til å bli verdens beste på distansen. I Jakob ser jeg ei framtid som verdensrekordholder.

Dagens verdensrekord lyder på 3.26.00, og ble satt av Hicham El Guerrouj for ganske nøyaktig 20 år siden. Steve Cram sier derimot at Jakob ikke bør fokusere for mye på tider.

– Vår idrett handler om å vinne medaljer i mesterskap. Han bør fokusere på taktikken rundt 1500 meter, hvor man kan løpe saktere, men taktisk. Han løper jo alltid veldig fort.

Gärderud forteller også at vi ikke må glemme at Jakob Ingebrigtsen kun er 17 år gammel.

– Det er en vanskelig situasjon. Han blir jo betraktet som voksen siden han når voksne idrettsresultater, men han er jo fremdeles en skolegutt. Jeg tror det gjelder å behandler han som en tenåring. Han bør skynde seg langsomt.