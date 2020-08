Løpet er så brutalt at alle gav seg før dei hadde komme halvvegs

Kan måtte spille EM-kamp i utlandet

Norge kan måtte spille avgjørende EM-kamp i utlandet. Det skriver VG.



Helsedirektoratet åpner ikke for at Covid-19-forskriften endres for å gi unntak for karanteneplikten til landslag og internasjonale klubbturneringer. Dermed kan blant annet Norges viktige kvalik-kamp mot Serbia bli spilt utenfor landets grenser.



Den 8. oktober skal Norge spille mot Serbia. Vinneren møter enten Israel eller Skottland til en finale om en plass i EM 2021.



Kampen skal etter planen spilles på Ullevaal Stadion, men det er langt fra sikkert at det blir mulig på grunn av coronasituasjonen. I så fall vil kampen måtte spilles på en nøytral arena utenfor Norge, skriver avisen.