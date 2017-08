– Jeg har fått høre at det ikke skal være mulig, sier Øyunn Bygstad til NRK.

Det er nå to uker siden hun kom i mål, men det 400 kilometer lange terrengløpet Gaea Norvegica Trail merkes fortsatt godt på kroppen. Etter 128 timer på tur, passerte hun målstreken i Hamar klokken 16.10 søndag.

– Dette løpet var viktig for meg. Jeg er den første i Norge på kvinnesiden som har løpt så langt. Fordi jeg er kvinne, har det blitt ymtet frampå litt for ofte, at dette er bare dødfødt, sier Bygstad til NRK.

Kranglet med strømgjerde

I MÅL: Her kommer Øyunn Bygstad i mål etter 400 knallharde, klissvåte kilometer alene i skogen. Foto: Fulvio Øksendal

Men det gikk langt fra knirkefritt fra Oslo til Hamar. Etter to døgn på tur skulle ultraløperen passere en elv da det gikk galt.

– Hele meg, sekken mobilen og alt ble vått. Men det eneste jeg klarte å tenke på var om GPS-sporingen fortsatt satt på. Hvis ikke hadde det vært over, sier Bygstad.

Like før mål ble det trøbbel igjen. Denne gangen av den litt mer klønete sorten. Bergenskvinnen skulle over et strømgjerde, men i stedet for å åpne en grind bestemte hun seg for å rulle under ...

– Sekken hengte seg fast i gjerdet, mens jeg lå og sprellet med ansiktet nedi myra og kavet meg rundt for å løsne den. Jeg måtte fjerne ledningen med hendene, og fikk rundt ti støt, sier Bygstad, som kun ler av det i ettertid:

– Det positive er jo at jeg ble mer våken av støtene.

Bygstad fikk også såkalte «skyttergravsføtter». Det er en slags forråtnelse som skyldes fuktighet og kulde over lengre tid.

– Det er som at vann trenger inn under huden. Det er så vondt! Som om du løper på kniver. Jeg ble helt rystet over smerten det siste døgnet, sier Bygstad.

Første i Norge

VANT: Leif Abrahamsen kom først til mål. Han passerte målstreken like før klokken 9 søndag morgen. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Etter over fem døgn med blodslit var hun i mål på søndag.

– Jeg hadde det forferdelig vondt, sier Bygstad.

Som om ikke 400 kilometer og 8300 høydemeter var tungt nok i seg selv, var det et forferdelig regnvær på Østlandet forrige uke.

– Kroppen venner seg til smerten, men du vasser jo i myr til midt på leggen. Når beina blir våte er det ekstra krevende, sier Leif Abrahamsen, vinneren av herreklassen.

Bygstad hadde aldri vært med på noe lengre løp enn 170 kilometer.

– Jeg er mer imponert over hennes prestasjon. Hun er virkelig beintøff i hodet. Jeg visste ikke om hun kom til å klare det, skryter Abrahamsen.