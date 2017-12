Kampen endte til slutt 36–21.

Norge fikk rullert godt på spillerne i kampen mot Argentina, og både Larvik-spilleren Emilie Christensen og Midtjylland-spilleren Helene Gigstad Fauske fikk sin VM-debut.

–Veldig morsomt og utrolig gøy å være i gang. Vi finner en del småfeil og ting vi har å jobbe med framover, men en god gjennomkjøring. Det er godt å ha litt sånne kamper innimellom når det blir tøft resten av mesterskapet, sier Emilie Christensen.

–Hvordan kjennes det når man setter ballen i mål i den kampen her?

–Jeg blir egentlig litt flau jeg, synes ikke det er så gøy med all oppmerksomheten. Så det ble litt sånn at jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre, så jeg bare løp hjem jeg, sier en smilende Christensen.

Camilla Herrem husker fortsatt sin egen debut og var imponert over debutantene Christensen og Fauske etter søndagens kamp.

– Det er kjekt for de begge to. Jeg synes de gjør det veldig bra når de kommer ut på banene. Emilie spiller bra og er trygg på banen, og FausKe kom ut på og scorer et nydelig mål. Det er kjekt å se at de tar rollen sin, sier Herrem til NRK.

Nora Mørk har derimot aldri kjent på følelsen av å være flau av score mål.

– Nei nei, of course not, sier en lattermild Nora Mørk.

–Men det er klart det er spesielt. Det er jo en scoring du helt sikkert kommer til å huske en god stund framover. Det er gøy å se at de kommer inn å bidrar på den måten de gjør, sier Mørk til NRK.

Storspill av Heidi Løke

Heidi Løke ble banens beste med sine syv scoringer på syv forsøk. I tillegg skaffet hun tre straffer.

–Hun var den desidert beste spilleren til Norge i dag. Strålende skyting og av de fem straffekastene vi får, så lager hun vel tre. Solid og bra, sier NRKs håndballekspert Geir Oustorp etter kampen.

Norge VANT OVER ARGENTINA: Heidi Løke ble banens beste Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nora Mørk var også imponert over spillet til Heidi Løke.

–Hun er stjerna. Det er enkelt å spille med Heidi. Hun er overalt og tar imot hva som helst og setter det meste. Hun er i form, sier Mørk.

I forkant av VM var det noe usikkert på om Heidi Løke, som fødte for knappe fem måneder siden, ville komme med på laget. I dag beviste hun at hun hører hjemme på VM-laget.

–Jeg følte meg ganske trygg på at formen ville komme, også hadde jeg en dialog med Thorir hele veien og synes jeg fortatt har litt å gå på, men jeg begynner å nærme meg toppform nå, sier Heidi Løke til NRK.

Slapp inn for mye bakover til pause

Etter en litt rotete første omgang ledet Norge 18–13 til pause.

– Vi kan oppsummere med at Argentina helt sikkert er kjempefornøyd med denne omgangen her, og 18 mål framover er i og for seg greit, men å slippe inn 13 mål er fem for mye. Hverfall mot dette argentinske laget, sier NRKs håndballekspert Geir Oustorp etter pause.