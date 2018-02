Løfshus om dopingdokumentar: – Timingen er selvfølgelig ikke tilfeldig

– Hvis de har noe nytt denne gangen, så blir det spennende å se hva det er, sier Løfshus til NRK.

Dokumentaren om doping i langrennssporten ble publisert av svenske Uppdrag Granskning søndag, og er et samarbeid mellom medier i flere land.

Der kommer det frem at totalt 10 000 dopingprøver avslører høye blodverdier blant medaljevinnere i VM og OL. SVT har fått tilgang til Det internasjonale skiforbundets (FIS) database med blodverdier fra over 2000 utøvere i den nye dokumentaren. Testene er gjort fra 2001 til 2010.

Ifølge SVT er 100 av dem svenske, men også norske utøvere utøvere skal ha hatt unormalt høye blodverdier på 2000-tallet.

– Naturlige svingninger

Landslagssjef Vidar Løfshus slår tilbake og mener verdiene på norske utøvere er naturlige svingninger.

– Timingen er selvfølgelig ikke tilfeldig for å få mest mulig oppmerksomhet. Vi får se hva de kommer med, jeg kan ikke tenke meg det er så mye ny informasjon i forhold til oss, sier landslagssjef Vidar Løfshus til NRK.

– Vi vet vi har hatt utøvere som fra tid til annen, når de har kommet ned fra høyden, har fått veldig store hemoglobinverdier. Sånn er det, og det er naturlige svingninger, så vi føler ikke det er mye nytt der. Men det er ganske mange blodprøver, så det blir spennende å se, sier Løfshus videre.

EKSPERT: Lege og antidopingekspert Inggard Lereim. Foto: Ã…serud, Lise / NTB scanpix

– Blitt herdet

I 2013 sendte SVT programmet «Blodracet», som hevdet at navngitte norske langrennsstjerner hadde unormalt høye blodverdier. Dokumentaren skapte stor debatt og NRK valgte å ikke vise programmet fordi påstandene ikke var godt nok dokumentert.

– Jeg må si vi er blitt ganske herdet for sånne type oppslag, de dukker opp fra tid til annen, og særlig inn mot VM og OL. Som jeg sier, det er veldig lite nytt, kommenterer Løfshus.

Lege og antidopingekspert Inggard Lereim mener det viktig å skille mellom høye blodverdier og doping.

– Det er ikke noen direkte sammenheng. Det kan være veldig mye. I denne sammenheng kan det bety en høy blodprosent hos en utøver, og at den er uvanlig i forhold til det man har sett tidligere. Det betinger uansett at man ser vedrørende nærmere i kortene og ser på blodprofilene som vedkommende har hatt over tid, påpeker Lereim.

– Ikke fair play

VGs sportskommentator Leif Welhaven mener likevel at det som så langt er kommet frem fra dokumentaren, er alarmerende.

– Ser man på totalen av dette er det umulig å forklare det med naturlige forhold. Her fremstår det tydelig at det må ha fremkommet bloddoping på et eller annet nivå. Det er sannsynlig at et visst antall utøvere har oppnådd resultater som ikke er i samsvar med fair play, sier Leif Welhaven.