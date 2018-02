Det kommer fram i en dokumentar publisert av svenske Uppdrag Granskning. De har jobbet sammen med journalisten Hajo Seppelt, Sunday Times og sveitsiske Republik for å avsløre blodverdiene.

De har fått tilgang til det internasjonale skiforbundets (FIS) database med blodverdier fra over 2000 utøvere. Testene er gjort fra 2001 til 2010. Det er snakk om over 10 000 dopingprøver som avslører høye blodverdier blant medaljevinnere. Ifølge SVT er 100 av dem svenske.

Tyske ARD viser også en dokumentar søndag kveld som avslører de unormalt høye blodverdiene. NRK sender denne førstkommende onsdag.

– Det er fortsatt et omfattende dopingproblem langrenn, sier James Stray-Gundersen i dokumentaren.

Stray-Gundersen har jobbet med antidoping i USA siden 80-tallet, og har jobbet for bland andre WADA og IOC. Etter å ha avdekket omfattende doping på 90-tallet, fant FIS ut at de trengte et system for å oppdage blodmanipulasjon. Det resulterte i såkalte blodpass, som overvåker en utøvers verdier.

Stray-Gundersen mener nesten halvparten av medaljevinnerne i langrenn fra 2001 til 2010 har mistenkelig høye blodverdier. Skiløpere fra Norge. Sverige, Tyskland, Østerrike, USA og Estland er representert. Det samme er Russland.

EKSPERT: James Stray-Gundersen, her under intervju med SVT. Foto: SVT

Peker på svensk utøver

En svensk utøver trekkes frem i dokumentaren fra Uppdrag Granskning. Han har så høye blodverdier at det kun i ett av 10 000 tilfeller kan forklares som naturlig.

Journalistene har oppsøkt fire forskjellige eksperter med sine data. Tre av fire mener svensken er dopet.

– De mest avvikende blodverdiene stikker seg ut under OL og VM. Det er et bilde som kan relateres til doping under mesterskap. Dette er kaldblodig juks, sier Stray-Gundersen og fortsetter:

– Det er ekstreme verdier. Dette er doping, det kan jeg si med 99,9 prosent sikkerhet. Jeg blir overrasket om noen andre eksperter sier noe annet.

– Mens jeg har vært lege på landslaget, har jeg ikke hatt noen mistanke om at det forekommer doping. For at en utøver skal være dopet, skal det finnes tydelig bevis. Det er feil å hevde noen er dopet uten å ha bevis på det, sier Per Andersson, som er svensk landslagslege.

LEGE: Per Andersson, her avbildet i 2016, er sjeflege for Sveriges landslag.

Medaljevinnere

Tallene fra over 10 000 dopingprøver viser også at det er et omfattende problem med høye blodverdier i langrennssporten generelt.

Fra 2001 til 2017 har 182 ulike utøvere tatt medaljer i VM og OL. Mange av disse utøverne stikker seg fram med unormalt høye blodverdier. 41 prosent av dem har unormalt høye verdier i løpet av karrieren.

Kun en femtedel av medaljevinnerne er dopingdømte.

– Flere av utøverne med unormalt høye verdier, som er mistenkte for doping, vil konkurrere i Pyeongchang, sier Stray-Gundersen.