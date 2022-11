Brann-spelaren hadde ein tøff periode då ho først vart teken ut på landslaget i 2017, der ho sleit med dårleg sjølvkjensle som ung og fersk landslagsspelar.

– Då eg vart teken ut på første samling var eg utrygg på meg sjølv og eg klarte ikkje å prestere, for eg klarte ikkje vere meg sjølv utanfor bana, forklarer Naalsund overfor NRK.

Naalsund vart først teken ut på landslaget tilbake i 2017, sjølv om debuten med flagget på brystet ikkje kom før i juni 2021 mot Sverige.

Ho fortel at den første samlinga for fem år sidan var ei svært tøff oppleving.

– Det var mange profilerte spelarar der som eg hadde stor respekt for. Eg var det som folk kallar sjenert, og slike ting. Eg var inneslutta og klarte ikkje å vere meg sjølv. Det påverka meg veldig, fortel bergensaren.

Det var faktisk så ille at ho ikkje ville ha ballen.

– Det handlar litt om frykta for å gjere feil. Eg ville ikkje ha ballen. Eg måtte vise meg, men kvar gong eg måtte gjere det vart kroppen veldig anstrengd, for eg stressa for mykje.

– Går an å få hjelp

Ho trur det er fleire som kjenner eller kjem til å kjenne på det same i framtida, og det er derfor ho står fram med historia si.

– Det er fint at ikkje alle trur at ein kan berre komme på samling og seie «eg klarer dette». Dei som er usikre må vite at det går an å få hjelp òg. Det går an å bli betre, og at det ikkje må vere slik resten av livet eller karrieren, seier Naalsund.

Som 22-åring var ho i 2017 ein del av eit landslag som hadde store profilar på laget. Ingrid Hjelmseth, Ingrid Moe Wold, Elise Thorsnes, Caroline Graham Hansen og Emilie Haavi – for å nemne nokon.

Dei to siste har vore på landslaget også i 2022.

– Haavi var der, og ho var eg livredd for. Men ho er veldig hyggeleg, det var berre eg som sleit litt, seier ho.

Haavi: – Ikkje første gong eg høyrer det

Haavi fortel at ho ikkje visste at Naalsund var redd for ho på første samling. Samtidig kjem kanskje ikkje frykta heilt ut av det blå.

– Det er ikkje første gong eg høyrer det. Eg trur dei fleste som blir kjende med meg skjønar at eg ikkje er så skummel, men eg kan sikkert verke litt streng i starten. Eg er ikkje det altså, seier Haavi med eit smil.

– Vi får ta ein prat seinare, seier ho.

Roma-spelaren rosar lagvenninna si, som ho har stor tru på framover.

– Lisa er ein veldig god spelar som eg har venta på at skulle blomstre på landslaget. Ho har levert i Toppserien i mange år. Ho har eit utruleg bra driv med ball og er sterk. Så eg tippar vi kjem til å sjå meir av ho her òg, seier Haavi.

Men Naalsund fann ut etter kvart som ho vart eldre at ho ikkje kunne ha det slik lenger. Derfor oppsøkte ho hjelp.

– Eg drog til ein coach som eg har trena med før. Eg var heldig som kunne bli eleven hennar. Vi fann tonen ganske kjapt og det fungerte veldig fort. Etter berre eitt år kjende eg meg nesten som ein annan person, seier midtbanespelaren.

Vil hjelpe dei nye

Sidan den gong har fleire spelarar anten gitt seg eller er ikkje ein del av landslaget lenger. Landslagssjef Hege Riise har teke inn fleire nye fjes sidan ho tok over i august.

Naalsund håpar å kunne hjelpe dei nye litt ekstra for at dei ikkje skal få ei liknande oppleving.

– Ja, ein har jo lyst å vere grei mot alle slik at dei tør å vere seg sjølv og ikkje er redd for å gjere feil. Det er eigentleg berre å vere hyggjeleg og hjelpe dei, seier Brann-spelaren.

Naalsund har vore uheldig i 2022 òg. Ho skadde seg i generalprøva til fotball-EM mot New Zealand, og fekk ikkje vere med i meisterskapen i England i sommar.

No står ho registrert med sju landskampar for A-landslaget. Noreg spelar tysdag mot regjerande europameister England.

Den blir viste på NRKs kanalar.