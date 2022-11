Supporterrop under nasjonalsangen refses: – Litt respektløst

Det var under nasjonalsangen – med blant annet kronprins Håkon og kronprinsesse Mette-Marit i bildet – at flere Brann-supportere ikke valgte å synge med på nasjonalsangen. I stedet sang de låter som «Bergen by e nydelig«.

For mens de fleste, i tradisjonen tro, valgte å synge med på «Ja, vi elsker dette landet» rett før cupfinalestart, sto flere Brann-supportere å sang på «egne» hymner.

– Litt respektløst

Stuntet har vekket oppsikt og fått flere til å reagere.

REAGERER: Ingrid Moe Wold er vant til å synge nasjonalsangen fra tiden på landslaget. Foto: Annika Byrde/NTB / NTB

– Jeg vel en av de som ikke synes det var så veldig ålreit. Nasjonalsangen er en veldig stor del av landet vårt og jeg tenker at på et sånt idrettsarrangement så kunne de latt den gå, sa NRK-ekspert og tidligere landslagsspiller Ingrid Moe Wold.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp mener supporterne kan synge egne sanger utenom når nasjonalsangen spilles.

– Jeg tenker at det er litt respektløst. Når nasjonalsangen synges, så er det er viktig og stort øyeblikk for spillerne.

Supporteropene blir også møtt med reaksjoner fra spillere etter kampen.

– Man burde jo synge nasjonalsangen og ha respekt for den, tenker jeg, sier Stabæk-keeper Sunniva Skoglund

– Jeg tenker de er supportere. De må støtte det de tror på. Så det er fint, sier Brann-kaptein Tuva Hansen.

JUBEL: Tuva Hansen og lagvenninne i ekstase da de mottok beviset på cuptriumfen. Her sammen med kronprinsesse Mette-Marit, som står i bakgrunnen til venstre. Foto: Annika Byrde / NTB

– Det får vi tåle

Leder for Branns supportergruppen Bataljonen, Erlend Ytre-Arne Vågane, begrunnet sangvalget i cupfinalens pause.

– Vi er fra Bergen og vi anerkjenner ikke at staten Norge har blitt noe annet enn stat med Bergen som hovedstad. Så da blir det Bergens-sanger under nasjonalsangen. Så er ikke alle like fornøyd med der, men det får vi tåle, sier han til NRK

SVARER: Erlend Ytre-Arne Vågane begrunner supporterropene under nasjonalsangen. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Skjønner dere at folk kan reagere litt på det?

– Jada, men vi er fra Bergen og vi tåler det, svarer supporterlederen.

– Lite gjennomtenkt

Det ble rapportert om i overkant av 5000 tilskuere til stede på Ullevaal stadion under cupfinalen. Én av dem var Bergens Tidende-kommentator Anders Pamer, som rister på hodet av stuntet til Brann-supporterne.

– Jeg synes det er rart. Jeg er fra Bergen selv, men jeg synes dette rart.

Pamer er klar i talen når han mener at man skal synge nasjonalsangen eller være stille i anledningen.

KRITISK: Anders Pamer synes lite om oppførselen til Brann-supporterne. Foto: NRK

– Dette synes jeg gjelder for Brann-supporterne også. Hvis de ikke identifiserer seg, så får de være stille da, i respekt for de som gjør det.

Han påpeker videre:

– Det var lite gjennomtenkt. Med kronprinsen på tribunen også, så synes jeg ikke det tok seg ut.

Brann vant til slutt cupfinalen mot Stabæk 3-1.