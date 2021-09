Ole Gunnar Solskjær stormet ut på banen for å feire sammen med De Gea og resten av laget etter strafferedningen som berget 2–1 borte mot West Ham.

De Gea bommet på det avgjørende straffesparket og reddet ikke et eneste forsøk i europaliga-finalen tidligere i år. Søndag fikk han en liten revansj da han berget tre poeng til Manchester United på overtid – med sin første strafferedning på de siste 22 forsøkene.

Sisteskansen hadde ikke reddet straffe i Premier League siden 2014.

West Ham-manager David Moyes fikk kritikk fra eksperthold for å la Mark Noble ta straffen. Veteranen kom nemlig rett fra banken.

– Jeg tror jeg ville vært mer irritert med meg selv om jeg ikke hadde tatt den beslutningen, svarer Moyes til BBC på spørsmål om valget.

Lingard slo tilbake

Jesse Lingard, som tirsdag serverte Young Boys seiersmålet på overtid i mesterligaen, spilte den andre helterollen på London Stadium. Han fikk drømmetreff og banket inn vinnermålet minuttet før full tid.

– Jeg har jobbet hardt for å komme meg over det som skjedde tidligere denne uken, det har ikke vært lett, sier Lingard etter kampen, ifølge TV 2.

– Jeg er så glad på hans vegne. Jesse hadde en tøff kveld på tirsdag, men har jobbet hardt etterpå, sier Solskjær.

Frustrert Ronaldo

West Ham-angriper Saïd Benrahma sørget for en tung start for Manchester United da han – via armen til Raphaël Varane – scoret kampens første mål etter en halvtimes spill. Cristiano Ronaldo slo raskt tilbake, men det var lite som tydet på annet enn uavgjort få minutter før slutt.

Portugiseren var tydelig irritert og frustrert underveis i kampen. Målet ble feiret med å beine tilbake til midtsirkelen. Kvarteret før slutt slo han ut med armene på teatralsk vis etter en duell med Vladimir Coufal. Han protesterte høylydt da han ikke fikk straffespark.

FRUSTRET: Cristiano Ronaldo kunne ikke tro at han ikke fikk straffespark. Foto: David Klein / Reuters

Men dommer Martin Atkinson lot seg ikke rikke. Han mente Ronaldo oppsøkte situasjonen. Solskjær mener laget hans ble snytt ved to anledninger.

– På den første setter West Ham-spilleren ut foten og Cristiano løper rett frem. Forhåpentligvis blir det ikke slik at Ronaldo aldri skal få et straffespark, sier Solskjær.

Manchester United møter West Ham i ligacupen allerede onsdag.