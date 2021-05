– Straffespark har alltid vært De Geas kryptonitt, og uansett hvor mye lagkameratene hans prøvde å muntre ham opp, så han slått ut før hver eneste straffe, skriver Luckhurst i en kommentar i Manchester Evening News.

– For en mann som var en inspirert innbytter som spiller, var Ole Gunnar Solskjær uinspirert med byttene sine som manager i en europeisk finale.

– United hadde Solskjær, men hadde trengt Louis van Gaal for å ha mot til å erstatte keeperen, legger han til.

IKKE TITTEL: En oppgitt Solskjær må innse at det ikke ble noen tittel denne gangen, heller. Foto: Kacper Pempel / Reuters

Ble kveldens ulykkesfugl

Flere har vært kritiske til at Solskjær foretrakk David de Gea i mål framfor Dean Henderson, og de Gea ble da også kveldens ulykkesfugl etter å ha sluppet inn 11 straffespark på rad før han misset på det avgjørende straffesparket.

Fotballeksperter kritiserer Solskjær nå for det de kaller uinspirert kampledelse i finalen. Han gjorde ingen bytter i ordinær spilletid, men byttet fem mann i ekstraomgangene for å få inn straffeskyttere.

Solskjær gjorde sitt første bytte etter 100 minutter da Fred kom inn for Mason Greenwood.

Kanskje burde han også ha byttet keeper.

Tidligere Tottenham-målvakt og TV 2-ekspert Erik Thorstvedt peker på at United-målvakten har en svært dårlig statistikk når det gjelder straffespark.

De Gea er ingen ekspert på å redde straffespark, han stod med 25 innslupne straffer på rad før finalen. Nå er det altså 36.

– Jeg tror egentlig fansen holder mer mot ham at han ikke redder noen av de elleve enn at han bommer på ett (straffespark) selv. Dette er tungt for de Gea, sa Thorstvedt i TV 2-studio.

Kommentar: En misbrukt mulighet

Se alle straffene fra finalen

– Dårlig kampledelse

ESPNs Mark Ogden mener Solskjær var lite overbevisende som lagleder onsdag.

– Dårlig kampledelse av Solskjær med byttene og taktikken. Manglet overbevisning. Brukte for lang tid for å gjøre byttene, skriver han på Twitter.

Han er også kritisk til De Gea, selv om han mener at han ikke kan lastes for selve straffemissen.

Flere påpeker også det samme etter kampen.

Solskjær sier imidlertid at han ikke vurderte å bytte keeper før straffene.

– Det er sikkert noe jeg kunne gjort annerledes, men jeg hadde troen på at vi skulle vinne kampen, og David har vært veldig god før. Det var mange gode straffer, men David hadde ett spark som definerer sesongen vår. Det er sånt som skjer. Vi vinner som et lag og taper som et lag, sa Solskjær til TV 2.

VILL JUBEL: Villarreal stakk av med seieren etter en lang og spennende straffesparkkonkurranse. Foto: MAJA HITIJ / Reuters

Vil ikke snakke om årsaker

Solskjær selv vil ikke gå inn i noen diskusjon om hva som burde vært gjort annerledes under kampen.

– Det er for tidlig å sette fingeren på hva jeg burde gjort annerledes. Men når du kommer ut uten troféet, har du ikke gjort alt riktig, innrømmer han overfor BT Sport, som spør om han mener denne sesongen har vært en suksess.

– Nei, svarer han. Vi kom kanskje nærmere toppen (i ligaen) enn vi trodde, og vi kom til en finale. Men du må vinne finalen for å gjøre det til en god sesong, konstaterer han.