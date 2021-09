United-smell på overtid – Ronaldo-scoring holdt ikke for Solskjær

Det tok bare 13 minutter før Cristiano Ronaldo scoret i sin første mesterligakamp for Manchester United på 12 år.

Bruno Fernandes sendte av gårde et lekkert innlegg med utsiden av foten. Landsmann Ronaldo løp seg deretter fri og klarte å få ballen forbi Young Boys-keeperen.

Men én Ronaldo-scoring holdt ikke for tre poeng til Solskjærs mannskap.

– Utilgivelig feil

For i ti minutter før pause, og hele andre omgang, måtte Manchester United spille med ti mann.

Young Boys kjørte på mot gjestenes 16-meter, og til slutt fikk Nicolas Moumi Ngamaleu satt inn utligningen mellom David de Gea og stolpen.

Og over fire minutter inn i overtiden satte vertene spikeren i kista.

FEIRING: Både supporterne og Young Boys-spillerne jublet hemningsløst etter seieren. Foto: Sebastien Bozon / AFP

Et dårlig tilbakespill fra Jesse Lingard havnet rett i beina på Jordan Siebatcheu, som løftet ballen over foten til de Gea og sikret seieren for Young Boys.

– Det er en utilgivelig feil av Jesse Lingard, kommenterte TV2s fotballekspert Jesper Mathisen etter scoringen.

– For et aldri så lite fotballsjokk i Sveits.

Wan-Bissaka så rødt før pause

Problemene for Manchester United startet allerede ti minutter før pause. Aaron Wan-Bissaka prøvde å rette opp etter en dårlig berøring, men da satte han knottene i ankelen til Young Boys-spiller Christopher Martins Pereira.

Pereira ble liggende og vri seg i smerte, samtidig som Wan-Bissaka ble vist det røde kortet av dommeren. Da stod det bare 35 minutter på klokka.

Manchester United-spilleren så ikke ut til å protestere mot avgjørelsen, som gjorde at gjestene måtte klare seg med ti mann resten av kampen.

Etter utvisningen valgte også Solskjær og ta ut Jadon Sancho, for å sette Diogo Dalot inn på backen.

Like etter Young Boys' utligning ble også Ronaldo byttet ut. 36-åringen spilte sin 177. mesterligakamp og tangerte dermed rekorden til keeperen Iker Casillas, hans tidligere lagkamerat i Real Madrid.

Bedre rustet i år

Før kampen var Solskjær klar på at Manchester United er bedre forberedt til å utfordre motstanden i år, enn i fjorårets mesterliga.

– Vi har hatt noen store øyeblikk, men laget har vokst og blitt mer modent i løpet av de siste sesongene, sa Solskjær, og skrøt av to av sine nysigneringer.

– Raphaël Varane og Cristiano Ronaldo har tillagt laget noe ekstra som du må kjøpe hvis ikke du har vunnet det fire ganger selv.