Med et hopp i andreomgang på 245,5 meter kunne Lindvik juble av glede nede i den velkjente Planica-bakken.

– For en sinnssyk fin dag, sier Lindvik til NRK med en svær champagne fra Slovenia i hånden.

– Dette var utrolig morsomt, spesielt når det er så mye folk til stedet. For et sinnssykt trøkk, sier dagens ener.

Det er fire år og 16 renn siden en nordmann sist vant et individuelt skiflygingsrenn i verdenscupen.

Lindvik vinner i Planica

Ble ikke med på Lindvik-hyllest

Men én nordmanns glede ble en annens sorg. Halvor Egner Granerud endte på en 12.-plass og mistet dermed tredjeplassen i verdenscupen med fire snaue poeng.

Da Lindvik ble hyllet for sin seier og flotte sesong, var Granerud borte.

– Jeg var veldig skuffet og måtte litt vekk. Jeg kjenner meg selv såpass godt at jeg vet at hvis jeg ikke hadde stukket av gårde hadde jeg vært en surpomp og en demper, sier Granerud til NRK.

Granerud flyr langt i finaleomgangen

– Angrer du på at du ikke var der?

– Nei. Jeg tror det var lurt, jeg.

Landslagstrener Alexander Stöckl fikk med seg hendelsen. Landslagstreneren vil ikke direkte kritisere Granerud for å ha droppet Lindviks hyllest, men skulle helst sett at situasjonen ble løst på en bedre måte.

– Jeg tror han gikk rett i skifteboden. Det er ikke helt optimalt, men jeg har forståelse for at det er ganske tungt, sier Stöckl til NRK.

IKKE OPTIMALT: Mener landslagstrener Alexander Stöckl. Foto: Geir Olsen / NTB

– Hva kommer du til å si til ham?

– Jeg skal først og fremst høre hvordan han har det og ta en god prat med ham. Det hadde vært bedre for alle om han hadde vært der, men det er jo ikke så lett.

Det var lenge usikkert om Granerud skulle være med til Planica. For Stöckl er det viktig å rose Granerud for at han vant den mentale kampen med seg selv og våget å hoppe i skiflygingsbakken.

Rørt Tande

Det ble en dag som Lindvik nok sent glemmer. For ikke nok med seieren: 23-åringen satte også personlig rekord på 245,5 meter.

– Nå er jeg glad. Nå er det adrenalin og glede, sier han om sin egen prestasjon.

Lindvik kan se tilbake på en sesong med blant annet individuelt OL- og VM-gull sammen med fire verdenscupseire.

– Det har vært en helt sinnssyk sesong. Jeg har nådd over halvparten av målene jeg har satt meg over en femårsperiode. Jeg tar med meg masse fin erfaring inn i fremtiden, sier han.

Foto: Darko Bandic / AP

Det var en rørt Daniel André Tande som fikk se lagkameraten vinne søndagens hopprenn. Det nesten nøyaktig ett år etter at Tande falt stygt og var i kunstig koma i samme bakke.

– Dette var sjukt. Jeg tror det er en av de råeste omgangene jeg har fått lov til å se av skiflyging, sier Tande til NRK etter rennet.

Tande valgte selv å ikke hoppe i Planica, men var til stede og fikk suge til seg den berømte stemningen.

Pallplass sammenlagt

Lindvik tok altså tredjeplassen sammenlagt i verdenscupen, fire poeng foran Halvor Egner Granerud. Japanske Ryoyu Kobayashi ble beste hopper i verdenscupen.

Etter førsteomgang lå alt til rette for seier til Rælingen-hopperen. Med 226 poeng og det lengste hoppet på 241,5 meter var det norsk ledelse før andreomgang.

Marius Lindvik med det synlige beviset på søndagens seier. Foto: BORUT ZIVULOVIC / Reuters

– Det kjentes bra ut. Jeg følte at jeg fortsatte der jeg slapp i går. Vi får se om det holder, så er det bare å kline til en omgang til, sa Marius Lindvik til NRK.

– Det er et vakkert skihopp, kraftfullt, sa NRK-ekspert Anders Jacobsen om Lindviks første hopp.

Forfang og Granerud slo tilbake

Halvor Egner Granerud skuffet på sitt første hopp på 226 meter, men slo kraftig tilbake på sitt andre og landet på 243,5 meter. Et voldsomt jubelbrøl kom det fra Asker-hopperen.



– Det var et fint hopp. Til syvende og sist taper jeg den tredjeplassen i sammenlagten på stil denne helgen her og det er selvfølgelig kjipt. Uansett skal jeg prøve å være stolt av det jeg har fått til denne helgen, sier han til NRK.

Johann André Forfang hadde også et svakt første hopp, men som sin lagkamerat slo også hopperen fra Tromsø kraftig tilbake. 237 meter var en fin måte å avslutte sesongen, til tross for 16.-plassen.

Japanske Yukiya Sato tok andreplassen bak Lindvik, mens slovenske Peter Prevc tok den siste pallplassen.