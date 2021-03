Tande med stygt fall i prøveomgangen i Planica

Åpner for ny markering

Landslagssjef Ståle Solbakken utelukker ikke at det kommer flere Qatar-markeringer fra Norge de neste kampene. – Det kan hende vi følger opp, men vi har ikke en ny revolusjon å komme med. Vi skal ta vårt ansvar innenfor det vi kan klare. Det sterkeste jeg kan si, er at Fifa har et kjempeansvar for å presse qatarske myndigheter. For meg er det «matchball», altså. Det er bare å smashe inn den serven, sier Solbakken.