Sparta-spiller får gjennomgå i sosiale medier etter nok et slagsmål

– Hva i all verden er det Nøkleby Svendsen driver med? Lærer f*** meg aldri, skrev TV 2s hockeyekspert og tidligere Vålerenga-spiller, Erik Follestad, på Twitter.

– Didrik Nøkleby Svendsen. Der er det tomt. Få han ut av Get-ligaen da. Større klovn finnes ikke, skriver en annen Twitter-bruker.

Slik lød noe av kritikken mot Sparta-spilleren Svendsen etter lørdagens kamp mot Lillehammer (LIK).

LIK hadde akkurat satt det avgjørende målet i spilleforlengelsen mellom de to lagene. Justin Hickman feiret seieren foran benken til Sparta, noe som skapte reaksjoner blant spillerne.

– To kjappe på haka

De to lagene gikk mot hverandre, og midt oppe i det hele stod Svendsen og Lillehammers Adrian Saxrud Danielsen.

– Jeg og Saxrud tar tak i kraven på hverandre, også hører jeg at dommeren snakker til meg. Jeg snur hodet mot dommeren, og da gir han meg to kjappe på haka. Da tar jeg igjen egentlig, og jeg var en del sterkere enn han, og da fikk han juling. Det er det og videobevis på, sier Svendsen.

KLINSJ: Didrik Nøkkelby Svendsen i klinsj med en Lillehammer-spiller i et tidligere oppgjør mellom de to. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Danielsen gikk i bakken etter noen kraftige slag fra Svendsen, og gårsdagens snakkis ble ikke Lillehammers seier, men slåsskampen mellom de to.

– Det blir selvfølgelig reaksjoner på alt man gjør. Det er både positivt og negativ, det betyr at folk bryr seg om den sporten man driver med, sier Svendsen på spørsmålet om hva han tenker om kritikken i sosiale medier.

20 kampers karantene

For Svendsen har vært i hardt vær før, også da for slåssing på isen. I oppgjøret mellom Lillehammer og Sparta for ett år siden, la Svendsen Lillehammer-spilleren Patrick Ulriksen i bakken, etter en voldsom klinsj mellom de to.

– Det er to litt forskjellige situasjoner. Den på Lillehammer for ett år siden, legger jeg meg helt paddeflat på. Det hører ikke noe sted hjemme. I går så er det han som starter, jeg tar igjen og er en del sterkere enn han, sier Svendsen.

For ett år siden endte det med 20 kampers karantene for Sparta-spilleren, og han tror selv at det går mot nye kampers karantene etter gårsdagens kamp.

– Jeg vil tro det. Hvor mange eller noe sånt vil ikke jeg spekulere i. Det får folk som «styrer butikken» komme til enighet i, også får vi ta det derfra.