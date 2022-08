Likestillingsminister refser Riise-lønn: – Skuffende

– Dette er skuffende. Jeg hadde håpet at lik lønn for likt arbeid også hadde kommet til Norges fotballforbund i 2022, sier Anette Trettebergstuen (Ap) til NRK.

Kultur- og likestillingsministeren reagerer sterkt da hun blir opplyst om at det er lønnsforskjeller mellom A-landslagstrenerne i det norske fotballforbundet (NFF).

Like etter nyansettelsen av Hege Riise som landslagssjef onsdag, kunne fotballpresident Lise Klaveness bekrefte til NRK at Riise ikke får samme lønn som herrenes landslagstrener, Ståle Solbakken.

– Er det en lavere lønn enn landslagssjefen for menn?

– Ja, det er det. Det er markedskreftene som styrer A-herrer-sjefens lønn, men jeg kommer ikke til å gå inn på tall der. Det som har vært viktig for oss er at landslagssjefstillingen avlønnes på nivå med presidenten, sa fotballpresidenten.

OPPGITT: Anette Trettebergstuen mener lønnsforskjellene mellom landslagstrenerne ikke burde vært der. Foto: Geir Olsen / NTB

Ønske om likt lønnsnivå

NRK har forelagt Klaveness kritikken fra Trettebergstuen. Hun svarer følgende:

– Jeg skulle ønske det var slik at markedet for topptrenerjobber på kvinnesiden av den profesjonelle fotballen lønnsmessig var på samme nivå som på herresiden. Slik er det dessverre ikke.

Klaveness sier videre at de prøver å tette dette lønnsgapet noe, og avslører samtidig at lønnen er på nivå med presidentstillingen.

– Vi har løftet lønnsnivået for landslagstrenerjobben for A-kvinner til det nivået som gjelder for NFFs øverste valgte leder, sier hun.

LØNN: Klaveness sier at de har tatt utgangspunkt i lønnen til tidligere trener, men nå har prøvd å legge seg på et nivå som tilsvarer presidentlønningen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Forhandlet ikke

Hege Riise, som tidligere i sommer ledet Norge til sølv i J19-EM, ble som mange ventet presentert som landslagssjef onsdag. 53-åringen røper at det ikke var noe lønnsforhandlinger da hun skrev under på kontrakten.

– Det lå et forslag der, som er litt i forhold til likelønn og hvordan fotballforbundet har lagt det. Så jeg er fornøyd med det, sier Riise til NRK.

– Landslagssjefen for herrer tjener mer enn sjefen for kvinner, har Klaveness bekreftet for oss. Hva tenker du om det?

PRESENTERT: Riise får blant annet med seg Ingvild Stensland i trenerteamet. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

– Det har jeg jo ikke tenkt så veldig mye over. Jeg visste ikke det.

– Føler du at det er urettferdig?

– Jeg har ikke så veldig lyst til å kommentere så mye rundt lønn. Det er forbundet sin sak, svarer Riise.

– Selvfølgelig dumt

NFF var det første forbundet i verden med lik landslagslønn for kvinnelige og mannlige spillere. I 2017 ble det signert en historisk avtale som sikret likelønn for landslagene.

Tidligere landslagsspiller Ingrid Moe Wold reagerer på at man ikke har kommet like langt på trenersiden.

– Det er selvfølgelig dumt. Vi var et av de første forbundene som sikret like lønn for spillere, så da synes jeg at det burde vært de samme betingelsene hos trenerne, sier Moe Wold til NRK.

REAGERER: Ingrid Moe Wold er også skuffet over lønnsforskjellene på trenernivå. Foto: Annika Byrde/NTB / NTB

Kvinnelandslagets rammer ble nesten doblet i den nye lønnsavtalen i 2017, og tiltaket ble hyllet både nasjonalt og internasjonalt. Likevel mener Moe Wold at man har en vei å gå – og henviser til forskjellen i trenerlønningene.

– Det er en del ting som det fortsatt må tas tak i. Jeg tenker at NFF, som ledende forbund i Norge, burde gå foran, sier hun.