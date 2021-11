Saudi-Arabia vil kapre de største golfstjernene – med Trump i ryggen

Tidligere i år forsøkte tolv fotballklubber å skape sin egen superliga, men endte med totalslakt og prosjektet gikk i oppløsning.

Nå forsøker aktører i golfsporten seg på noe lignende, der Viktor Hovland og de andre golfstjernene kan bli en del av en utbryterliga som er finansiert av Saudi-Arabia.

I tillegg hevdes det at USAs tidligere president Donald Trump er involvert. Trump er en golfentusiast, og eier også en rekke golfbaner. Disse skal etter planen bli tatt i bruk av den nye ligaen. PGA har valgt å ta avstand fra den tidligere presidenten, og valgt å ikke bruke banene hans.

RYKTES INVOLVERT: Det hevdes at Donald Trumps golfbaner vil bli tatt i bruk. Foto: Seth Wenig / AP

Planen er at de skal skaffe seg de største golfstjernene og dermed fjerne dem fra den velkjente PGA-touren. PGA har på sin side gitt et ultimatum og nektet spillere å delta i den saudi-finansierte ligaen.

De håper at den nye ligaen kommer i gang allerede våren 2022. Det er foreløpig uvisst hvordan formatet vil se ut, men det snakkes om både egen liga eller en tour med diverse turneringer.

Saudi-Arabia er en kontroversiell aktør. De blir beskyldt for å bryte menneskerettigheter og for at det skal være mangel på ytringsfrihet i landet.

Men de har allerede vært involvert i golfen. Viktor Hovland er blant dem som deltok i Saudi International i februar.

Og planene om superligaen har allerede blitt ganske så profiltungt. I tillegg til Trump, skal også golflegenden Greg Norman være involvert i planene, ifølge nettstedet Golfweek. Tanken er at han blir tour-leder. Norman var rangert som verdens beste golfspiller i en årrekke og har 20 seire i PGA-touren.

TOUR-SJEF: Greg Norman kommer til å ha en sentral rolle i den planlagte utbryterligaen. Foto: Phelan M. Ebenhack / AP

Tviler på planene

Selv om planene virker å være ganske godt etablerte, så er golfekspert i Eurosport Per Haugsrud svært skeptisk.

– Jeg har ikke veldig tro på at det blir noe av det. PGA-touren forsøker å forby medlemmene å spille der, så det spørs om spillerne har lov til dette. Og de beste golferne tjener så vanvittig mye penger likevel, så jeg tror dette blir veldig vanskelig, sier Haugsrud til NRK.

Det gjenstår å se om de klarer å overtale golfstjerner som Hovland. Men styrtrike fotballklubber lot seg overtale da planene om en superliga ble lansert i vår.

– Sånn er det, for all del. Man må se etter utviklingsmuligheter. Det er ikke sikkert at golfen ser lik ut om ti år, men det er mange begrensninger med Saudi-Arabia. PGA er privat selskap, så de kan ekskludere spillerne om de vil. Skulle for eksempel Viktor Hovland gå til sak mot PGA da, så sitter man bare igjen som en taper til slutt, sier Haugsrud.

Det er selskapet LIV Golf Investments som blir støttet av et saudiarabisk fond. Norman har sagt at deres nåværende planer er bare starten på det som omtales som en utbryterliga.

– For mange år siden, da Norman var verdensener, så hadde han også en idé om en slags superliga. Det falt ikke i god jord hos PGA. Så kopierte PGA, sammen med flere, konseptet og skapte World Tour Championship, mener Haugsrud.

Eurosport-kommentatoren påpeker at det ikke er bare én golfer som må overtales til å bli med, men at de må få med mange verdensstjerner i superligaen.

– Det er et pengegrep

Med et slikt prosjekt følger også noen enorme summer. The Guardian hevder at det blir minst 200 millioner doller i pengepremier, altså rundt 1,8 milliarder kroner.

– LIV Golf Investments har sikret en stor økonomisk forpliktelse som skal brukes til å skape nye muligheter for profesjonell golf. Asia-touren er en sovende kjempe, og vi deler ambisjonen om å vokse og låse opp det vi mener er et uforløst potensial, sier Norman ifølge The Guardian.

Rory McIlroy virker ikke overbevist om den mulige utbryterligaen.

– Se hva som skjedde i Europa med superligaen i fotball. Folk kan se hva det er – det er et pengegrep. Og det er helt greit dersom du spiller golf for å tjene så mye penger som mulig. Det er helt fint, så kan du gjøre det hvis det gjør deg lykkelig, sier han.

SKEPTISK: Rory McIlroy tror ikke nødvendigvis at golfens superliga blir en suksess, og viser til fotballen. Foto: Joe Camporeale / Reuters

Og det er ingen tvil om at det blir kastet penger etter golfspillerne som takker ja til en avtale, skal vi tro The Guardian. Avisen hevder at en spiller på det amerikanske laget i Ryder Cup ble tilbudt hele 1,3 milliarder over tre år for å delta i flere arrangementer i regi av Saudi-Arabias turneringer.

– Det er litt sånn Saudi-Arabia har holdt på i alle sporter. Det er ikke unaturlig at de går etter golfen. De største stjernene får masse penger for å dra dit, sier Haugsrud.