Brækhus: – Jeg kan plutselig gi meg

Hun har bokset 31 profesjonelle kamper. Aldri har hun gått beseiret ut av ringen. Cecilia Brækhus er dronningen av boksing – men nå kan karrieren nærme seg slutten.

– Det kan skje at jeg plutselig etter en kamp finner ut at nok er nok. Den dagen jeg ikke synes boksing er morsomt lengre, da gir jeg meg, sier Cecilia Brækhus.

36-åringen lader i disse dager opp til en ny kamp i Norge, mot svenske Mikaela Laurén. Oslofjord Convention Center er transformert til en intim boksearena, og Brækhus gleder seg til 21. oktober.

– Denne hallen er unik. Den er veldig intim, og selv når man sitter på bakerste rad føles det ut som man er ringside. Når lysene her dimmes, det kommer musikk, og røyk ... dette tror jeg blir en magisk opplevelse, sier boksedronningen.

KLAR: Cecilia Brækhus er klar for å underholde hjemmepublikumet i Oslofjord Convention Center neste uke. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Får ikke så mye juling

Brækhus nærmer seg en alder der boksere vanligvis velger å legge hanskene på hylla – men «førstedamen» tror hun er annerledes.

– Jeg er jo litt heldig, for jeg har ikke fått så mye juling. Jeg unngår de store smellene, og sånn sett kan jeg holde på så lenge jeg ønsker, sier hun.

Likevel innrømmer hun at «pensjonisttilværelsen» frister.

– Jeg er inne i en fase der jeg tenker litt på hva som skal skje etter boksekarrieren. Både familie og venner har et ønske om at det er på tide å legge opp. Jeg har andre prosjekter utenom boksingen som er veldig spennende også, men jeg vet ikke om jeg er helt klar for å legge opp for det ennå.

Venter på den ultimate kampen

Brækhus har dominert i bokseringen siden hun ble proff i 2007. 31 strake seiere – og 36-åringen leter fortsatt etter en verdig motstander.

OVERLEGEN: Sist Cecilia Brækhus møtte Mikaela Laurén vant hun på knockout i 7. runde. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Jeg venter fremdeles på den ultimate kampen. Jeg trenger den kampen som tar meg til det ytterste, for den har jeg ikke hatt ennå, sier hun.

Og hun tror ikke kampen mot Laurén blir den kampen.

– Jeg gikk lei av negativiteten hennes. Hun fortjener litt juling, og jeg blir skuffet hvis jeg ikke knocker henne ut, sier Brækhus.

Trener Ulf Johansen er spent på hva boksedronningen kan få til mot den tidligere svenske landslagssvømmeren.

– Vi håper at hun kan vise frem litt nye ting. Hun har jobbet veldig mye med fotarbeidet, og har faktisk blitt raskere på beina etter fylte 30. Det er veldig godt gjort, sier han.

Johansen kjenner også godt til hennes svenske motstander.

– Hun har ertet på seg dronningen. Vi får se om det var lurt eller ikke ... jeg tror ikke det var noen god idé, smiler han.