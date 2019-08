Landslagssjefen: – Kan være vanskelig å kombinere med ski

– Det hadde vært moro å prøvd seg på EM i friidrett, jeg skal innrømme det. Det var utrolig gøy å løpe NM og å få den tiden, sier Therese Johaug til NRK.

Landslaget er på plass svenske Torsby, og har snø under bena i skitunnelen. Samtidig er det et annet underlag som frister langrennsstjernen, tartandekke og friidrettsbanen.

Johaug smadret konkurrentene på 10.000-meteren under NM på Hamar for en drøy uke siden.

– Det som skjedde under NM var ikke overraskende for oss som kjenner Therese. Hun har en vanvittig god motor, som få i hele verden kan matche henne på, forteller kvinnenes landslagssjef Iversen til NRK.

– Vil ha Therese på langrennslandslaget

Neste år arrangeres EM i friidrett i Paris, og Johaug har åpnet opp for å ta turen til Frankrikes hovedstad.

Landslagssjef Iversen er ikke i tvil om at skiløperen fra Dalsbygda har et uforløst potensial på friidrettsbanen, men han er likevel tydelig på at det er en lang vei og gå.

VIL HA JOHAUG PÅ LANGRENNSLANDSLAGET: Landslagssjef Ole Morten Iversen. Foto: Tommy Pedersen/TT / NTB scanpix

– 10.000 meter er noe som passer henne bra, samtidig som det er godt stykke frem til de som løper fortest. Jeg er helt sikker på at hun kunne blitt en av verdens beste løpere hvis hun hadde satset på det.

Og akkurat den lange veien bekymrer den sindige trønderen, dersom Johaug skulle ta avgjørelse om å jobbe mot EM.

– Vil du applaudere en friidrettssatsing?

– Nei, jeg vil ha Therese på langrennslaget, helt klart. Å delta på et par 10.000-meter er helt uproblematisk. Men hvis målet er å vinne EM, tror jeg det krever så mye at det kan være vanskelig å kombinere med ski.

– Bare festlig

Johaug sin debut i NM i friidrett sendte sjokkbølger inn i Friidretts-Norge, flere valgte å ikke stille, i frykt for skriveriene en eventuell Johaug-dominans ville føre til.

Og Johaug parkerte feltet på Hamar, men i likhet med Iversen, ser hun at det er et godt stykke til toppen.

– Jeg vet at jeg ikke har noen sjanse blant de gode friidrettssløperne, som løper på 29 og 30-tallet, det er veldig fort. Men det hadde vært moro å bra prøvd seg og fått en god tid, sier Johaug.

TORSBY: Landslaget er på plass i Torsby med snø under skia. Foto: Tommy Pedersen/TT / NTB scanpix

Hun forteller videre at det er sjanseløst å stille i EM dersom det skal være ett år til neste gang hun løper på en friidrettsbane. Og at det endelige valget må tas i sameråd med trenerne.

Landslagssjef Iversen er også klar på at han ikke vil stoppe en eventuell EM-deltakelse.

– Hvis det passer inn i våre og hennes planer, er det bare festlig.